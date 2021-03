Facturación por exportaciones de lácteos creció 10% en lo que va de 2021 y supera ya los US$ 100 millones

La facturación generada por las exportaciones uruguayas de productos lácteos durante el primer bimestre de 2021 creció 10% comparada con la lograda en enero-febrero del año pasado.

Eso resultó de una mayor facturación por colocaciones de leche en polvo entera y manteca (mayor colocación, pero a precios más bajos), lo que compensó la caída en los rubros queso y leche en polvo descremada.

Eso establecieron los técnicos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), quienes informaron que considerando el conjunto de los rubros –leche en polvo entera, leche en polvo descremada, quesos y manteca– en enero-febrero de 2021 se exportó por US$ 105,3 millones (con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas).

Si se compara el primer bimestre de 2021 con el de 2020, en leche en polvo entera las exportaciones medidas en dólares aumentaron 16%, las de leche en polvo descremada descendieron 16%, las de quesos cayeron 19% y las de manteca mejoraron 196%.

Si la lectura se hace con base al volumen colocado, en enero-febrero de este año se alcanzaron las 30.294 toneladas (considerando todos los rubros) y se apreció una suba de 19% en leche en polvo entera, una baja de 20% en leche en polvo descremada, una caída de 18% en quesos y un incremento de 260% en manteca, siempre comparando los lapsos citados.

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado: 22.561 toneladas en lo que va del año en curso, es decir el 74,47% del total embarcado, generando el ingreso por sí solo de US$ 70,7 millones, el 67,14% del total obtenido por las exportaciones lácteas.

En relación a los precios promedio logrados, con base en la comparación de enero-febrero de 2021 con ese período de 2020, desmejoró 2% en la leche en polvo entera, se produjo una suba de 5% en leche en polvo descremada, una baja de 2% en quesos y una caída de 18% en manteca.

Por último, considerando lo más reciente, es decir exclusivamente lo que sucedió con los negocios correspondientes a febrero de 2021, los precios promedio fueron: US$ 3.093 por tonelada para leche en polvo entera, US$ 2.909 para leche en polvo descremada, US$ 3.973 para quesos y US$ 3.606 para la tonelada de manteca.

A continuación, el informe completo elaborado por los técnicos del Inale, remitido a El Observador:

FEBRERO-2021_Exportaciones by Juan Samuelle