Faena para Cuota 481 dificulta colocación de ganado de pasto

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Las industrias están abocadas a la faena de ganados de corral –con destino a Cuota 481– y la colocación de ganado de pasto se ha dificultado en la última semana.

Muchas plantas frigoríficas no pasan precios y las que sí lo hacen mantienen la intención de ajuste, proponiendo para el novillo gordo entre US$ 3,05 y US$ 3,10 por kilo carcasa –con algún centavo más en casos excepcionales– y para la vaca entre US$ 2,90 y US$ 3. En el caso de la vaquillona, con mucha dificultad para concretar negocios, los valores fluctúan entre US$ 3 y 3,05. En todos los casos con entradas a planta de 15 a 20 días, con alguna carga puntualmente más corta.

El ajuste se da en un noviembre que posiblemente cierre con una faena de vacunos excepcionalmente alta. La semana pasada la operativa subió por sexta semana consecutiva y fue la más alta desde el 24 de marzo. Al 17 de noviembre totalizó 54.349 cabezas, apenas 300 más que las de 54.061 de la semana anterior y 3.800 más (+ 7,6%) que los faenados en igual semana del año pasado, 50.509 cabezas. Y luego de nueve semanas con faena de vacas con mayoría absoluta, la participación tanto de hembras como de machos fue similar (49%).

Aumenta la oferta, como es habitual en esta época del año. Y las miradas están puestas en si se concretan o no las lluvias previstas. Consignatarios consultados estiman que en las próximas semanas el volumen de faena será menor y que eso acentuaría la caída de precios en el ganado gordo.

El mercado de reposición, en tanto, muestra firmeza. Se incrementa la oferta y la demanda es sostenida. En los negocios particulares la ternera se comercializa en el eje de US$ 1,80, la vaquillona en US$ 1,70, el novillo entre US$ 1,80 y US$ 2 y la vaca de invernada entorno de US$ 1,30.

En el remate virtual de Lote 21 de este miércoles los terneros promediaron US$ 1,93, cuatro centavos menos que el remate pasado, con máximo de US$ 2,15 y mínimo de US$ 1,70. Los novillos de 1 a 2 años ajustaron cinco centavos respecto al remate pasado a US$ 1,87, los novillos de 2 a 3 años bajaron cuatro centavos a US$ 1,72 mientras que los novillos de más de 3 años dieron un salto de 12 centavos a US$ 1,72. En el caso de las vacas de invernada los valores alcanzaron máximos de US$ 1,43 y promediaron US$ 1,34.

En ovinos sigue trancada la colocación de categorías adultas. Las industrias muestran una clara preferencia por el cordero mamón. Y eso se reflejó en el dato semanal de faena. El 70% de los ovinos industrializados fueron corderos, 26.960 cabezas. El cordero mamón cotiza de US$ 3,40 a US$ 3,45. Para las otras categorías la grilla de ACG marcó referencias de US$ 3,40 para el cordero pesado, de US$ 3,35 los corderos de hasta 35 kilos, US$ 3,32 para borregos y US$ 3 en las ovejas.

Precio de exportación de carne cruzó los US$ 4.000

El precio de exportación dio un salto semanal y promedió US$ 4.048 al 17 de noviembre, el mejor valor desde la primera semana de junio. El aumento se da en la semana con el volumen semanal exportado más bajo del año –3.353 toneladas–, según los datos publicados por el INAC.

La mejora en el precio elevó el promedio de las últimas cuatro semanas móviles a US$ 3.499 por tonelada. Y colaboró para que el ingreso promedio en el acumulado del año mantenga la brecha respecto al año anterior. En lo que va de 2018 –cerrada la semana del 17 de noviembre– el promedio por tonelada exportada se ubicó en US$ 3.428, el 3,4% arriba de las US$ 3.544 en mismo período del año pasado.

En carne ovina, el precio de mostró una leve caída semanal a US$ 4.388/ton (por debajo de los US$ 4.640/ton de la semana anterior), pero con un volumen que fue de los más altos del año, con 407 toneladas. En el acumulado de 2018 lleva un promedio de US$ 4.544/ton y mantiene una brecha de 8,7% si se compara con mismo período de 2017.