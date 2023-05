Falta agua embotellada y empresas reconocen retrasos en la distribución

Si alguien quería comprar una botella o bidón de agua sin gas en algún almacén, supermercado grande y más o menos chico o un autoservice en el Centro de Montevideo este jueves de tarde, no iba a poder hacerlo. Los comercios no tenían stock de agua sin gas y en algunos quedaban algunas pocas botellas con gas.

Heladeras de marcas de aguas vacías, restos de fundas tiradas y algunas botellas de agua de 600 mililitros ocupando un pequeño espacio de una heladera grande fueron imágenes recurrentes en los más de 10 comercios que recorrió El Observador en la tarde de este jueves, en momentos en los que la capital continúa con agua de OSE con niveles altos de sodio.

María Eugenia Scognamiglio

Algunas aguas de 600 ml que quedaban en un comercio

–El chorrito del Puma sigue saliendo, el problema es entregar el agua después –dijo un repartidor de la marca Salus, mientras le entregaba a un almacén los últimos bidones del camión.

El trabajador comentó que la demanda de los comerciantes se incrementó porque piden más cantidad de botellas y bidones y la empresa no da abasto para cubrir toda la demanda de los pedidos. Según supo El Observador, Salus identificó que los pedidos de los comerciantes superaron a la capacidad logística de distribución de la empresa.

A su vez, la empresa Coca Cola, que produce el agua marca Vitale, informó que "se generó un desfasaje entre el elevado requerimiento del producto y la capacidad de producción y entrega" y afirmó que "la compañía está trabajando fuertemente para" acompañar la demanda del agua embotellada de los consumidores.

En el caso de Nativa, la empresa respondió a El Observador vía e-mail que está trabajando para cubrir la demanda actual y se están tomando medidas para aumentar la capacidad de producción "si la situación lo amerita".

"La cadena de distribución está haciendo grandes esfuerzos para adaptarse ante el aumento de la demanda, por lo que se pueden generar distintos tiempos de respuesta en las entregas en los diferentes canales", expresa el mensaje.

Los repartidores del agua Sirte dijeron que "triplicaron" la cantidad de entregas y que la empresa pudo aumentar la producción de agua embotellada, aunque tampoco había botellas de esa marca disponibles en los comercios.

María Eugenia Scognamiglio

Camión repartidor de agua salus con los últimos bidones

–Voy mañana, paso mañana por ahí. Vos tenés martes y viernes y no me están tomando pedidos fuera del día. Está todo complicado. Quebró el stock y hay que esperar a que traigan el agua de Minas –decía un repartidor de Salus en un audio de Whatsapp que estaba escuchando el comerciante de un local ubicado en Canelones y Ejido.

El comerciante dijo que hace tres días que no tiene stock de agua sin gas. Lo mismo ocurrió en los demás almacenes y autoservices. La cantidad de agua embotellada y el día que llegará a cada comercio es una incertidumbre para los almaceneros. "Ayer lo esperé todo el día y no vino", "vino pero me trajo menos de lo que pedí", "los llamé hoy para saber cuándo vienen", dijeron los comerciantes sobre la entrega del agua de parte de los proveedores.

En el supermercado TaTa, ubicado en 18 de Julio, solo quedaron algunos sifones con gas de agua Esencial. Aunque se trata de una gran superficie, no había botellas de agua, ni con gas ni sin gas. Una empleada del comercio dijo que el proveedor de Salus había dejado stock alrededor de las siete de la mañana, pero cuando se abrieron las puertas, los clientes se llevaron todas las botellas y bidones. "Arrasan, dura poco", señaló.

En la mañana de este jueves, el presidente de Cambadu, Daniel Fernández, dijo en entrevista con Así nos va (radio Carve) que desde Salus y Coca-Cola informaron que quebraron stock de agua.

"Ayer hablé con la gerencia de la mayor productora y distribuidora de gaseosas y me decía que el día de anteayer y ayer (martes y miércoles) no estaban levantando pedidos porque habían quebrado stock", contó. El presidente de Cambadu dijo que "casi todo el comercio minorista" se quedó sin agua.

Los precios bajo la lupa

–¿Aumentaron los precios del agua embotellada?

–No sé. Porque directamente no tengo agua sin gas para vender desde la semana pasada –respondió el comerciante de un almacén por la calle San José.

Otros comerciantes aseguraron que la última vez que recibieron los pedidos, los precios no habían subido pese al aumento de la demanda y los problemas de distribución de las empresas. Sin embargo, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están mirando con atención el asunto de los precios del agua.

Fuentes del MEF dijeron a El Observador que entre este viernes y el lunes, la cartera pondrá a disposición los precios del agua con gas –y en los próximos días también del agua sin gas– a los consumidores, mediante la web del MEF y las redes sociales.

La idea del ministerio es que los consumidores tengan información respecto al rango de precios que tienen estos productos en los comercios que los reportan y, de esta forma, puedan decidir dónde comprar o rechazar una compra en caso de que el precio esté por encima de los informados por el MEF. El relevamiento, que realiza Defensa del Consumidor, será similar al que se hizo durante la pandemia con los precios de los tapabocas o el alcohol en gel, explicaron desde la cartera.