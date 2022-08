Falta de grúas para combatir incendios: qué dice Bomberos, Antía y el sindicato

La Dirección Nacional de Bomberos cuenta con una sola grúa que alcanza los 60 metros de altura para combatir el fuego, que está en Montevideo y por ahora fuera de servicio.

Lina Álvarez, presidenta de la Alianza de Bomberos del Uruguay (ABU), aseguró que es una escalera mecánica con canasto, que es el único equipo que hay de esas características en el país. "No hay ningún vehículo de altura en el interior" que alcance esa altura, sostuvo en diálogo con El Observador.

Qué dice Bomberos sobre la falta de grúas

El vocero de Bomberos, Pablo Benítez le quitó importancia a la falta de un vehículo de altura que alcance los 60 metros. Señaló que no se usa seguido. Habían venido desde Finlandia para arreglarla con repuesto del país nórdico, contó a El Observador. Luego de haber sido arreglada tuvo un problema eléctrico que todavía no han solucionado. "Son vehículos muy caros", explicó Benítez, que agregó además que "no es efectivo".

Si bien no hay en Uruguay una plataforma que alcance esa altura, Bomberos sí tiene tres plataformas aéreas que llegan a los seis o siete pisos de un edificio promedio (unos 20 metros de altura). Una de ellas se utilizó en el incendio en el shopping, que durante el operativo se rompió, la lograron arreglar y luego la siguieron usando.

Las otras dos están en Salto y en Montevideo.

Según Benítez, para apagar un incendio "es más efectivo trabajar desde adentro", aseguró. Asimismo, necesitan de mucha agua para que llegue con presión y en cualquier caso agotan el agua en minutos. En este sentido, apuntó a que para rescatar a una persona por una ventana, es útil.

Pero en general, su operativo es demasiado "complicado". Uruguay tiene "calles muy angostas". Y a esta plataforma se la debe llevar con custodia de tránsito. Además, solo se puede establecer en asfalto firme porque si está en un terreno blando, podría hundirse.

Si ocurre un incidente de altura "hoy tendríamos que recurrir a una empresa privada, la intendencia o los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed)".

Lo que dice Antía y lo que una empresa privada prestó

Una empresa privada prestó otra plataforma aérea para ayudar a contener las llamas en el incendio del shopping.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, destacó la colaboración de "empresas viales, de barrios y de la Intendencia". El jefe de la departamental señaló "sin duda que falta equipamiento" y adelantó que en el verano se juntará con empresarios del departamento para adquirir una plataforma de altura.

"Nosotros hace tiempo que estamos peleando para que haya un equipamiento de altura para el departamento. Porque ha crecido y no hay un equipamiento de altura. Este verano vamos a juntar a los empresarios de todo el departamento para ver si se encara el tema de una plataforma de altura. Es un debe y la intendencia va a trabajar en eso", dijo a El Observador.

Felipe Rodríguez, de la comisión técnica de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, indicó que factores como la falta de equipo de altura afecta al precio del seguro. Y así también lo hacen: la ubicación del edificio, su distancia con un destacamento de Bomberos, si tiene rociadores, extintores, etc. Todo esto integra el análisis que realizan las aseguradoras.

Denuncia de bomberos a la OIT

Un día antes de que comenzara el incendio en el Punta Shopping, la ABU había presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una denuncia contra el Estado uruguayo por falta de personal, recarga horaria y declaración de insalubridad.

Según argumentó el gremio, existe una “violación de los convenios internacionales en lo que respecta a la recarga horaria”.

“La denuncia tiene un año de respuesta; la OIT tiene que estudiarla y comunicarse con el Estado para ver si es real lo que nosotros anunciamos”, indicó Álvarez.

Así, lo que reclaman es que los funcionarios de bomberos están haciendo entre ocho y 18 horas semanales por encima de las 48 que establece la reglamentación internacional.

“Si bien el Ministerio del Interior sacó por orden ministerial el tema de las 48 horas, es solo para policías, no bomberos, debido a la falta de personal que tenemos. No hay ingresos desde hace varios años y seguimos abriendo destacamentos, pero si no hay ingresos vamos a seguir resintiendo. Tenemos destacamentos en el interior que entran dos o tres funcionarios de guardia cuando la reglamentación establece cinco mínimo”, expresó la presidenta del sindicato.

Álvarez contó que el gremio había adelantado que se iba a tomar esta medida “ya que desde febrero”, cuando asumió la nueva directiva, se venía solicitando entrevistas a las autoridades ministeriales y a Presidencia “para poner en conocimiento la situación que está pasando el personal de bomberos”. No obstante, en estos meses no han tenido respuesta.

Por ello, la denuncia ante la OIT fue “el último paso” que la Alianza de Bomberos debía dar, precisó.

Por su parte, Seballe señaló que los bomberos pertenecientes al Sifpom acompañan la denuncia realizada ante la OIT.

Asimismo, a la denuncia ante el ente internacional se le suma también un pedido de informes dirigido a las autoridades nacionales “respecto a cómo está la flota” en todo el país. Según Álvarez, la flota de la Dirección Nacional de Bomberos tiene “más de 40 años”, no ha podido ser reparada o está “fuera de servicio por falta de repuesto” ya que son unidades que se recibieron como donación, por lo que los repuestos también deben llegar desde el exterior. “Todo eso también va sumándose y va resintiendo el servicio”, sentenció.