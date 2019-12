Falta de lluvias añade presión al mercado de haciendas

La falta de lluvias genera una presión adicional al mercado ganadero y así cierra una tercera semana de ajuste de valores para el ganado gordo.

Los pronósticos muestran precipitaciones lejanas, a 10 días de distancia y no demasiado abundantes. Con un panorama complejo para las pasturas, sumado a una mayor faena de ganado de corral con destino a Cuota 481, las industrias proponen menores valores y entradas a planta más largas, arriba de 10 días y en algunos casos llegan a fin de año.

Por los mejores novillos se logran US$ 4,20 por kilo en cuarta balanza como precio excepcional, señalaron operadores consultados. La mayoría de los negocios se realizan en el eje de US$ 4,15. La vaca gorda quebró la referencia de US$ 4 por primera vez en nueve semanas, con negocios que fluctúan entre US$ 3,95 y US$ 4,05 en lotes especiales. Y las vaquillonas se venden en el eje de US$ 4,10 por kilo.

La oferta no es abundante, aunque sí se ha registrado un gradual aumento ante la necesidad de hacer caja en esta época del año y un ajuste de cargas en los campos en las puertas del verano.

La faena semanal de vacunos totalizó 46.584 animales en la semana cerrada el 30 de noviembre, levemente por debajo de la semana previa. En la comparación interanual la operativa se retrajo 6%, con una faena de 49.455 vacunos.

El ajuste de valores en el gordo se traslada a la reposición, que registra un enlentecimiento en los negocios de campo. “Es muy difícil unir las puntas”, señaló Guillermo Rodiño, director de Blanco y Rodiño Agroservicios. Los precios que pretenden los vendedores no son convalidados por los compradores. Aquí también el clima juega un rol clave.

La faena de ganados para la Cuota 481 continuará hasta mediados de diciembre. Las lluvias son fundamentales para que el precio no siga bajando, subrayó el Rodiño. A partir de enero, posiblemente pueda registrarse un rebote de valores, aunque no se esperan grandes fluctuaciones.

Juan Samuelle

La tendencia en ovinos: firmeza, pero con una dificultad

En ovinos la tendencia es de firmeza, aunque con dificultad en las cargas. Las industrias están abocadas principalmente a corderos mamones, como es característico en fin de año y se registra algún ajuste de precios en las categorías mayores. El cordero liviano cotiza en el eje de US$ 4,05, el cordero pesado bajó un centavo a US$ 4,09 y los corderos mamones cotizan en US$ 4,10. Los borregos bajaron dos centavos a US$ 4,07, los capones y las ovejas bajaron un centavo a US$ 4,01.

La faena de ovinos subió respecto a la semana anterior. Se faenaron 33.824 lanares, casi 5.000 más que la semana pasada (28.963) y la misma cantidad que en igual semana del año pasado. Los corderos tuvieron una participación del 55% en la faena total.

Precios de exportación, por las nubes

El precio de exportación de la carne vacuna fue el segundo más alto del año, con un promedio de US$ 4.534/ton, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes. Superó en 6% los US$ 4.292 de la semana previa y logró su séptima semana consecutiva arriba de US$ 4.000, con China como principal propulsor.

En lo que va del año la tonelada se exportó a US$ 3.833 promedio, un 8,7% por encima de los US$ 3.526 en igual período de 2018. El volumen sigue levemente por debajo al de un año atrás, con 424.649 toneladas peso carcasa frente a 431.126 en 2018.

En carne ovina, por primera vez en lo que va del año el promedio anual superó al de igual período de 2018, con US$ 4.595 frente a US$ 4.530 de un año atrás. En volumen también se superó a igual período del año pasado, con 13.294 toneladas frente a 12.875.

El precio semanal superó los US$ 5.000 por segunda semana consecutiva, también con China impulsando los valores. Se ubicó en US$ 5.174 por tonelada, 4% menos que los US$ 5.398 de la semana anterior (el segundo mayor promedio semanal del año).