Falta de precisión con la pelota, charlas cortas y duchas en tandas

La falta de precisión con la pelota es lo que más sintieron los jugadores en la reanudación de los partidos de fútbol. Este lunes comenzó la fase 3 del protocolo sanitario para el retorno de la actividad con dos encuentros amistosos: Juventud y Progreso se enfrentaron por la mañana en el Parque Artigas de Las Piedras y por la tarde Nacional y Tacuarembó en el Gran Parque Central.

Gustavo Munúa formó con Luis Mejía; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Claudio Yacob, Felipe Carballo; Santiago Rodríguez, Rodrigo Amaral, Gonzalo Castro; Gonzalo Bergessio.

Fue un partido de una hora en el que Bergessio marcó de penal a los 20' mientras que Luis Mejía contuvo una pena máxima.

En el segundo partido, el tricolor formó con Segio Rochet; Alfonso Trezza, Renzo Orihuela, Miguel Jacquet, Ayrton Cougo; Gabriel Neves, Emiliano Martínez, Agustín González; Brian Ocampo, Thiago Vecino y Pablo García.

Nacional volverá a jugar este miércoles frente a Deportivo Maldonado, el sábado 18 contra Wanderers, el miércoles 22 frente a Rentistas y el sábado 25 ante Cerro Largo.

Faltos de precisión

“Falta más precisión con el balón. Hay que ir corrigiendo y haciendo hincapié en eso” reconoció Leonel Rocco a Referí.

El técnico de Progreso indicó que físicamente los futbolistas están bien después de cuatro semanas de entrenamientos en conjunto. “Se trabajó muy bien, ahora tenemos que ir viendo la intensidad y los minutos. Es volver a jugar partidos, hace más de cuatro meses no jugamos 11 contra 11, vamos de a poquito. Pero hoy (lunes) terminaron todos bien, el jueves y el sábado tenemos otros partidos y vamos a seguir evaluando”, indicó.

El fin de semana del 7 y 8 de marzo fue la última vez que se jugó por el campeonato y aún no se confirmó la reanudación del torneo Apertura, que será entre el 1 y el 15 de agosto.

@JuventudUy

Rocco contó que los jugadores concurrieron al escenario de Las Piedras en locomoción particular y que luego se bañaron en tandas. Al jugarse dos partidos divididos en cuatro tiempos de 30 minutos, no hubo problemas para el distanciamiento dentro del vestuario.

Lo que sí le preocupó al entrenador del equipo de La Teja es lo que ocurrió días pasados con la salud de sus futbolistas debido a las condiciones impuestas en el protocolo, de no poder bañarse al final de los entrenamientos. Los jugadores Diego Romero, Carlos Canobbio y Martín Marta se perdieron días de entrenamientos por gripe.

“Son cosas que no se entienden, porque los quieren proteger del covid y se pueden agarrar una congestión. Nosotros entrenamos en el complejo de la Mutual (ubicado en La Paz) y mientras llegan a sus casas a bañarse, con los fríos que están haciendo, la lluvia y el barro, es una locura”, indicó el entrenador.

De todas formas, en ninguno de los tres casos se alarmaron por posible contagio de coronavirus: “Lo primero que le dije al médico cuando se detectó que tenían temperatura alta fue si había que hacerles hisopado y me dijo, ‘no, por los síntomas que tienen es por el frío’”, señaló Rocco.

La pelota cuesta

Mientras tanto, el entrenador de Juventud de Las Piedras, Pablo Tiscornia, coincidió con Rocco sobre las carencias de los jugadores en esta primera práctica. “Falta un poquito con la pelota, pero en los próximos días se van a ir soltando de a poco. El físico lo agarran más rápido, el tema es con la pelota, esa siempre cuesta”.

@ProgresoOficial

Tiscornia señaló que una de las urgencias que esgrimían los entrenadores para empezar cuanto antes con los entrenamientos en conjunto, era que sabían que los jugadores ya se estaban juntando para hacerlo en grupos y eso significaba un riesgo mayor porque no se controlaban: “Es mentira que los jugadores se quedaron parados sin entrenador. Muchos se estaban moviendo por las suyas y se juntaban a jugar fútbol 5 dos o tres veces por semana. Entonces no tenía sentido que no entrenaran con el plantel”.

En lo que refiere a Juventud, que este año competirá en la Segunda División, durante la cuarentena “teníamos entrenamientos todas las semanas y llevábamos el control de lo que hacían, aunque a algunos los podés controlar más que a otros. Pero hay aplicaciones de GPS que en los aeróbicos marcan lo que corren, el tiempo y un montón de datos que tenían la obligación de enviárselos a los profesores, y no tienen como mentirles”.

Durante la práctica de este lunes, Juventud ganó 4-2 en uno de los partidos y Progreso 1-0 en el otro: “Obviamente es el primer amistoso y no le doy importancia a los resultados, aunque en nuestro caso sirven porque tuvimos a un equipo de Primera adelante, para que los muchachos que son muy jóvenes agarren confianza”, agregó Tiscornia.

Sobre las precauciones que asumieron durante la práctica, contó: “Tratamos de estar lo menos posible en los vestuarios, no estar amontonados, cada uno con su tapabocas. Como teníamos dos vestuarios amplios pudimos hacer con comodidad la charla que fue de cinco minutos, lo más corta posible y solo con los que iban a jugar en ese momento”.

Muchos de los jugadores ya fueron con su ropa de entrenamiento y a la hora de la ducha entraban dos o tres a la vez.

@ProgresoOficial

Juventud también tuvo que separar a un futbolista durante unos días por una gripe, producto de irse a la casa sin bañarse, aunque el club pedrense cuenta con un centro de entrenamiento en La Chacra muy completo, que tiene cuatro vestuarios amplios.

El equipo volverá a jugar este miércoles frente a Peñarol en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del conjunto aurinegro ubicado en Ciudad de la Costa.

Estricto control de ingreso

Este martes se desarrollarán más partidos amistosos. River Plate y Cerro jugarán en el Parque Saroldi. Será a puertas cerradas, como todos los encuentros en esta instancia, y según informaron desde los darseneros a Referí, solamente accederán al escenario del Prado los funcionarios que se hicieron los hisopados y la lista de buena fe de jugadores que tiene cada equipo. No pueden ingresar periodistas ni fotógrafos. Cada club se encarga de suministrar material gráfico para los medios.

También este martes, Wanderers y Rampla Juniors jugarán un amistoso en el Complejo Devoto.

Los equipos

En el amistoso del lunes, Juventud formó con Rodrigo Rodríguez, Gianfranco Trasante, Mathias Bogado, Sebastián Contreras, Matías Faber, Damián González, Mauro Estol, Eric Barrios, Leandro Reymundez, Agustín Rodríguez y Roberto Toranza. Los cuatro goles del triunfo por 4-2 los hizo Agustín Rodríguez.

Mientras que Progreso alineó a Nahuel Suárez; Esteban González, Javier Méndez (Rodrigo Díaz), Rodrigo Mieres, Martín Marta; Joel Lew, Mathías Riquero, Fabricio Fernández, Facundo Peraza, Santiago Gáspari (Gonzalo Jara); Alex Silva. Los goles fueron de Alex Silva y Rodrigo Díaz.

En el segundo partido, los gauchos del Pantanoso formaron con Nicola Pérez; Ramiro Vidal, Federico Platero, Lucas Ferreira, Mauricio Loffreda; Gonzalo Andrada, Joaquín Gottesman, Rodrigo Viega, Alexander Rosso, Gonzalo Jara y Federico Laens. Ganaron 1-0 con tanto de Rodrigo Viega.