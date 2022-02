Fancap, tras intimación de MGM: "El uso popular con respecto a la Pantera Rosa va a seguir estando"

La Federación Ancap (Fancap) se vio "sorprendida" por la intimación del estudio Metro Goldwyn Mayer para que "cese de forma inmediata de cualquier uso no autorizado vinculado a la Pantera Rosa".

Manuel Colina, encargado de Propaganda del sindicato, dijo a El Observador que la intimación les resultó "un poco sorpresiva", que el uso de la pantera se arrastra al referéndum de 2003 y que van a "analizar cómo seguir".

"Hay una posición de la campaña a nivel nacional que es la correcta. Después más bien hay organizaciones que usamos a la Pantera por motus proprio. Nosotros la habíamos usado en el referéndum de 2003 y no nos había pasado esto", afirmó.

"El uso popular con respecto a la pantera va a seguir estando, lo que no podemos es hacer uso de ella en medios oficiales. Tenemos que estudiarlo", añadió Colina.

"Hace unos meses hicimos las averiguaciones, y no encontramos ningún impedimento para su uso. Era una de las preocupaciones", admitió.

Colina argumentó que el uso de la imagen está protegido "cuando lo usás para hacerte con un dinero sobre el que no tenés derechos", pero que el uso por parte de la campaña "no reporta dividendos en ninguna manera". "No tiene fines de lucro y es un elemento popular", señaló el sindicalista, e informó que el tema será analizado por la Jurídica de Fancap.

El presidente del gremio, Gerardo Rodríguez, dijo a Subrayado que "si no es la Pantera Rosa, será la prima".

"Estamos acostumbrados a que se nos coarte la libertad para llevar adelante la campaña", agregó.

El sindicalista recordó que no es el primer "obstáculo" que padecen en la campaña. "El año pasado se nos prohibió la cadena de radio y televisión. Se nos negó el plazo de extender la recolección de firmas y el Estadio Centenario. Se niegan las pancartas en el carnaval. Y ahora la imagen de la Pantera Rosa. De todas maneras, es una señal de que estamos bien, que estamos en el camino correcto", manifestó.