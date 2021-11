FIFA le dedicó un artículo a Sabrina Soravilla y a su nueva vida luego de tener que abandonar las canchas

La ahora exjugadora de Nacional, Sabrina Soravilla, debió dejar de jugar al fútbol debido a una cardiopatía, detectada durante un examen médico al que se sometió junto a sus compañeras de equipo para disputar la Copa Libertadores Femenina que se juega actualmente y en la que las tricolores se enfrentan este sábado desde la hora 17.30 a Deportivo Cali por un pasaje a las semifinales.

Como informó Referí el pasado 19 de octubre, la futbolista recibió todo el apoyo del público y de sus compañeras luego de conocerse la noticia.

Nueve días después, se conoció que Soravilla se integraba al cuerpo técnico de Nacional y su tarea se centra en el monitoreo del desempeño de las jugadoras a través de los datos del GPS.

Este sábado, la FIFA subió a su página web una extensa nota con la uruguaya.

Las compañeras de Sabrina la apoyaron siempre

"Me puse a llorar con mi mamá, estuve un rato largo tratando de calmarme. En ese momento se me cayó el mundo encima”, explicó Soravilla a FIFA.com desde Asunción, en donde se encuentra con sus excompañeras que este mismo sábado se juegan una brava parada.

Y agregó: "Pensé que se me había terminado la vida, que me deban una nueva que no quería ni era la que había formado. Estaba con rabia y sin saber con quién agarrármela”.

Sabrina explicó a su vez que "después bajé a tierra y empecé a ver lo positivo de que hayan detectado el problema sin que me pasara nada malo. Al principio, cuando me recalcaban eso para darme aliento, me ponía peor. No veía nada positivo".

Sabrina Soravilla cuando defendía los colores de Nacional

"Tras darme un tiempo para estar mal, me dije que no podía hacer nada con lo que pasó, que escapaba a mí y debía hacer algo para adelante. No quería vivir deprimida, triste, y busqué la salida en esta propuesta de Nacional, que fue importante para dejar el pozo en que estaba", admitió.

Asimismo, reveló que buscará hacer el curso de entrenadora posiblemente el año que viene.

"Pensaba hacerlo cuando me retirara, pero se me adelantaron los planes, más con esta oportunidad del club. Creo que lo haré el año que viene", indicó.