Filtración en sesión secreta: director de informativos de TV Ciudad declaró en Fiscalía pero se amparó en el derecho a no revelar su fuente

El director de informativos de TV Ciudad Eduardo Preve declaró en la tarde de este martes ante el fiscal de Delitos Complejos, Gilberto Rodríguez, quien investiga la filtración del Plan Nacional de Inteligencia en una sesión secreta en el Parlamento.

Preve brindó su declaración como testigo y lo hizo acompañado del exfiscal de Corte Jorge Díaz como abogado.

"Fue interrogado respecto al origen del documento y se amparó en la reserva y el secreto de su fuente. No dio información que permita identificar el origen de la misma", declaró Díaz a la salida de la declaración.

Foto: Leonardo Carreño.

El exfiscal de Corte, Jorge Díaz, representó legalmente a Preve

“No revela ningún secreto de Estado”

"En nuestro entender el documento que se publica no revela ningún secreto de Estado ni significa un riesgo real o inminente para la seguridad nacional tal como exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su declaración sobre la libertad de expresión", señaló Díaz. Y agregó: "Igual no es buena cosa que un periodista sea citado como testigo y se le pregunte sobre su fuente. No está bien, pero la fiscalía fue muy respetuosa".

Díaz agregó que Preve fue citado por Fiscalía como testigo testigo y no como indagado. "Me interesa particularmente destacar este punto a nivel público porque así fue expresamente establecido en la audiencia. Esto tiene consecuencias claras, una cosa es en calidad de testigo y otra en calidad de imputado", expuso.

Para Díaz, lo que ocurrió fue lo siguiente: Preve obtuvo información, hizo chequeos cruzados para determinar la fidelidad de esa información y luego de tener la confirmación de que era fidedigno y entendiendo que era de interés público lo publicó. "No hace otra cosa que cumplir con la tarea de un periodista", señaló.

La sesión secreta de la comisión bicameral que controla y da seguimiento a la Secretaría de Inteligencia del Estado tuvo lugar el pasado 24 de octubre y en ella participó el titular de esa dependencia, Álvaro Garcé, y diez legisladores, entre senadores y diputados. Al ser un encuentro reservado, no hubo registro escrito de lo conversado ni participaron funcionarios del Parlamento.

En la reunión Garcé expuso los contenidos del Plan Nacional de Inteligencia, pero pocos días después TV Ciudad publicó parte del informe, que –entre otras cosas– instruía a la Policía a investigar a organizaciones posiblemente violentas presentes en el país.

La divulgación de esa información reservada llevó a que se iniciara una investigación parlamentaria para conocer cómo se filtró el documento y que Garcé presentara una denuncia ante la Fiscalía.

Díaz aseguró que a Preve no se le pidió en ningún momento entregar su teléfono celular ni "nada por el estilo".

"Fue un interrogatorio específico, pero todas las respuestas se ampararon en la reserva de la fuente", agregó el abogado.

Y señaló: "El día que un periodista revele la fuente estaría firmando su certificado de defunción como periodista y vulneraríamos el derecho a la libertad de expresión y de prensa".

El documento presentado por Garcé, al que accedió El Observador, es un texto marco que no hace referencia explícita a cuestiones sensibles para la seguridad nacional ni tampoco a acciones concretas para combatir los grupos de crimen organizado.