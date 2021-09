Cómo van a cobrarte el peaje si no tenés telepeaje

La Corporación Vial del Uruguay anunció la automatización del sistema de peajes en las rutas nacionales que ya está en marcha. En 13 de los 15 puestos instalados en las rutas nacionales, se eliminó el cobro en efectivo en el horario nocturno que va entre las 22 y las 6 de la mañana. La proyección es que en un “plazo no muy lejano” los peajes pasen a funcionar enteramente de forma automática, con telepeaje.

La automatización se extenderá al resto de las horas del día de forma paulatina. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, informó que a partir de marzo del año que viene todos los peajes nacionales dejarán de aceptar dinero en efectivo y se pasará a la modalidad de cobro automático, dijo entrevistado en el programa Quién es Quién de Televisión Nacional y Diamante FM.

Cuando no exista cobro manual, se hará mediante el cobro por telepeaje. El telepeaje consiste en adherir al parabrisas de los vehículos un pequeño sticker inteligente (TAG) que es "leído" por antenas instaladas en los peajes circulando a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, levantando la barrera automáticamente sin necesidad de detenerse y debitando el costo del peaje del saldo del cliente (mediante el sistema de prepago) o cargándolo a su tarjeta de crédito (sistema de pospago), según explica la web de telepeaje.

Para los vehículos que carezcan de este dispositivo se levantará la barrera al registrarlos por sus matrículas y el cobro irá directamente al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). En estos casos el importe podrá ser abonado junto a la patente o a través de las redes de pagos.

Para consultar si existen cargos a la matrícula se puede consultar la página web de Sucive.

El pago mediante telepeaje es de $ 108 para los vehículos categoría 1, frente a los $ 140 que deben abonarse si se elige el efectivo. Según la corporación, el precio diferencial de la modalidad electrónica seguirá manteniéndose.

Las cifras oficiales indican que 500.000 vehículos están adheridos al telepeaje. El uso de esta modalidad aumentó 40% según datos de enero de 2021 con respecto al mismo mes de 2020.

Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), han señalado que ninguna solución de automatización llevará al desempleo, y que habrá una reconversión para los trabajadores involucrados.

Hasta ahora el cambio significó la pérdida de 30 puestos de trabajo en el rol de cajero. Falero expresó al programa Quien es Quien que están trabajando con el sindicato y las empresas concesionarias para poder reubicar a estos trabajadores en otros organismos del Estado o en la misma empresa. En algunos casos, se optó por negociar un retiro voluntario.

El objetivo del MTOP con la automatización es generar un ahorro de unos US$ 10 millones que implica más recaudación para volcar a obras. De unos US$ 70 millones que se recaudan anualmente, los gastos de funcionamiento y administración de cobro implican unos US$ 20 millones, según se ha indicado desde autoridades de gobierno.