Fiscal archivó denuncia del funcionario municipal que dijo haber sido golpeado durante detención

El fiscal de Flagrancia Carlos Negro archivó la denuncia penal realizada por el funcionario municipal Daniel Piñeiro, quien, según su versión, había sido víctima de una detención arbitraria por parte de la policía en la Ruta 1 y Carlos María Ramírez, según informó VTV Noticias y confirmó El Observador.

De acuerdo a la denuncia efectuada por Piñeiro el lunes 9 de marzo, un grupo de policías lo había insultado en la noche del jueves anterior, golpeado e incluso disparado en una pierna cuando intentó escapar, pero nada de eso fue probado por Negro, ni quedó registrado en los videos grabados por el Ministerio del Interior, algunos de los cuales se difundieron públicamente días atrás.

Los dos agentes policiales que fueron indagados por el fiscal "no cometieron actos arbitrarios ni sometieron a la persona arrestada o detenida a ningún rigor más allá del necesario para la detención de un individuo en fuga, lo que dio mérito a su inmovilización", dice el dictamen del fiscal al que accedió El Observador.

Negro agregó que "las lesiones provocadas al denunciante no superaron los límites de las propias derivadas de una detención y reducción forzosa en ocasión de fuga".

En un último punto, el fiscal concluyó que "los disparos denunciados como efectuados por el personal policial no han quedado lo suficientemente acreditados, y al no haberse determinado daños ni lesiones concretas, no resulta posible que sean considerados elemento material de una conducta delictiva".

Noticia en desarrollo