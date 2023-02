Fiscal Fossati sobre espionaje a Abdala y caso del Liceo 41: "No hay hechos de apariencia delictiva"

La fiscal Gabriela Fossati, que lidera la investigación sobre Alejandro Astesiano, se refirió al seguimiento que hizo el exjefe de custodios presidenciales sobre el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, así como a los pedidos que recibió para obtener información sobre estudiantes y docentes del Liceo 41.

En ambos casos, la fiscal señaló que aún "no hay hechos de apariencia delictiva".

Seguimiento en el Liceo 41

Sobre el seguimiento a estudiantes y docentes, Fossati afirmó: "Por ahora en lo que se ha recabado no hay hechos de apariencia delictiva, sí eventualmente una propuesta o un acto preparatorio de una persona en carácter individual y no surge, se ha investigado y no surge que efectivamente se haya realizado una acción positiva en función de satisfacer ese planteamiento del funcionario".

El domingo pasado La Diaria divulgó unos chats en los que Astesiano dialogaba con un agente policial, llamado Marcelo Franquez. En esas conversaciones y audios el funcionario –que formaba parte de la custodia presidencial y fue removido– le pasaba información de docentes y estudiantes del Liceo 41. "Te pasé las capturas de pantalla, ahí podés ver arriba que dice Funa de Liceo 41, es el que está en San Martín y León Pérez. Se ve que están usando a esos guachos que viven en los cantes y están medio descerebrados".

"¿Te interesa? Para mí tendría que ser. Si te interesa, tengo números de teléfono, tengo todo, cosa que puedas intervenir todo y tener una imagen más amplia de eso”, le proponía el policía a Astesiano. El excustodio respondió afirmativamente. "Sí, Marcelo. Doy la orden urgente”. Acto seguido, el hombre le mandó los contactos de profesores del Liceo 41 así cómo también celulares de 12 alumnos, según la información consignada por La Diaria.

El agente fue identificado y ya fue interrogado por la Policía, tal como informó El Observador.

Espionaje sobre Abdala

Respecto a la información de que Astesiano utilizó cámaras del Ministerio del Interior para seguir al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, el día que chocó alcoholizado en Punta Carretas, la fiscal se refirió en términos similares al caso del Liceo 41 y señaló que todavía no encuentra evidencia de que se trate de "algo ilícito".

"Se pudo comprobar es que a partir del hecho concreto (el accidente) luego se emitió alguna información y se observaron esas cámaras. Si eso es o no es ilícito, hasta ahora no tengo evidencia para asegurar que es ilícito", afirmó.

El exjefe de seguridad compartió con el director ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel, el material gráfico con el recorrido del auto de Marcelo Abdala antes del choque y le envió un audio al secretario privado de Lacalle Pou, Nicolás Martínez: “Hay que matarlo a este hijo de puta”.