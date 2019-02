Fiscal penal que cuestionó a Jorge Díaz fue trasladada a otra fiscalía

La fiscal Elena Cornalino, adscripta de la fiscalía de Flagrancia de 14° Turno de Montevideo, quien había manifestado públicamente su disconformidad con el fiscal de Corte, Jorge Díaz por sus cuestionamientos a los fiscales que llevan a la Justicia menos casos que otros, será trasladada.

Según se informó desde la Fiscalía de Corte a El Observador, la decisión se le comunicó este jueves y obedece a que la fiscal titular, Sylvia Lovesio, pidió su traslado aunque no se especificó los motivos. Cornalino pasará a ser adjunta de la fiscal de Flagrancia de 1° Turno, Graciela Perazza, por lo que se trata de un traslado a una fiscalía del mismo rango y no se puede considerar una sanción.

De todos modos, la implicada dijo a El Observador que considera "un manoseo" la decisión porque el jueves de la semana pasada la llamó la secretaria del fiscal de Corte para comunicarle que sería trasladada a una fiscalía de Adolescentes. Este jueves, una semana después, la volvieron a llamar para decirle que en realidad sería trasladada a otra de Flagrancia.

Cornalino dijo que pidió que se le informen los motivos por los cuales Lovesio pidió su traslado. "Sí es así, me trasladan sin escucharme. No me dan vista y sólo la escuchan a ella", dijo.

La semana pasada El Observador había consultado a la Fiscalía de Corte ante información que había circulado en redes sociales sobre el traslado, y desde la Fiscalía de Corte se informó que Díaz no había firmado ningún traslado y que "no" estaba "previsto". Este jueves se informó que la decisión partió de Lovesio.

Lovesio asumió en lugar del anterior fiscal, Carlos Reyes, quien fuera trasladado a Adolescentes. Cornalino había declarado que Reyes el traslado de Reyes el 15 de noviembre pasado obedeció a la baja cantidad de casos llevados a la Justicia: 120 en casi un año, contra 278 casos resueltos que tuvo la fiscalía que llevó más casos a la justicia. "Díaz le dijo que había formalizado poco y lo sacó. Nos cayó mal a muchos", señaló entonces su adscripta.

“Esta es la fiscalía de la penitencia”, ironizó Cornalino, en cuánto a que primero trasladaron a Reyes y ahora a ella.

Luego de que Díaz dio un discurso a los fisales, considerado como un rezongo por varios de ellos, Carnalino afirmó que había "mucha gente indignada, incluso hay quienes han pensado iniciar una acción penal contra Díaz por difamación e injurias si el sindicato no decidía responder".

El 5 de febrero -cuando asumieron nuevos fiscales- Díaz les dijo que "la sociedad paga" con impuestos su trabajo y que tiene el derecho de juzgarlos "por la calidad y la cantidad de las imputaciones". Es decir, por la cantidad de delincuentes que llevan a la Justicia y las condenas que obtienen en las audiencias.

Cornalino dijo que interpretó el discurso de Díaz como "un castigo" contra ellos y que en el fondo lo que ocurre son "problemas de complementación" del nuevo sistema penal -vigente desde noviembre de 2017- y que, entre las principales reformas, impuso un cambio en el rol de los fiscales. "Nos mandaron a la guerra contra todo: nos cambiaron el papel y ahora, como las cosas no están saliendo bien, dicen que no trabajamos, y es normal: nos hemos equivocado y en algún caso hemos pedido disculpas", dijo la fiscal, y añadió que la sobrecarga laboral -una queja que los fiscales ya han expresado meses atrás- sigue siendo un impedimento para el buen rendimiento, afirmó Cornalino.

Luego, la asociación realizó una conferencia de prensa en la que reivindicó su trabajo y manifestó su postura contraria a que se los evalúe por la cantidad de imputaciones que logran realizar, como planteó el fiscal de Corte, Jorge Díaz. "Siempre los fiscales nos hemos opuesto a que se nos evalúe por el número de actuaciones", dijo la presidenta de la asociación, Mirta Morales, leyendo un comunicado.

"El trabajo fiscal no es solo reflejado en números sino que cada número que nosotros hacemos, por ejemplo, una formalización como se le dice ahora, refleja algo matemático, es uno. Pero ese uno puede significar atrás horas invertidas de trabajo, no solo para recolectar prueba, para hablar con la policía, para coordinar con las víctimas, para elaborar una estrategia de seguimiento del caso, sino además, como somos abogados, merece un análisis jurídico y no hay situaciones que sean iguales. No es lo mismo un hurto sencillo donde aparecen las cámaras y las cámaras llegan rápido que una investigación, por ejemplo, de delitos económicos que requiere una expertise más dedicada", sostuvo Morales, quien no quiso polemizar con el jerarca y ante una pregunta de si existía malestar con Díaz, dijo que esas cosas se las contesta "cara a cara" y no a través de los medios. .