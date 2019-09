Fiscalía citó a la madre de Fausto y a directora de UTU por denuncias de agresión

La Fiscalía de Libertad (San José) citó a la madre de Fausto Gabito y a la directora de la UTU de Ciudad del Plata por las denuncias de bullying en el centro educativo denunciadas por el alumno y su madre.

En junio, Águeda Preza –madre del alumno– denunció en la Seccional 10° de Ciudad del Plata que su hijo fue víctima de una agresión con una navaja en la clase de robótica de la UTU por parte de un estudiante. Según Preza, el hecho sucedió en abril pero como no obtuvo respuestas de parte de la institución, decidió realizar la denuncia policial.

Al mes siguiente se presentó nuevamente en la seccional para denunciar el robo del celular de Fausto, ante las reiteradas "faltas de respuestas" de la dirección.

El abogado de Preza, Diego Durand, dijo a El Observador que la directora Silvia Silveira fue citada en virtud de la denuncia que realizó la madre de Fausto por lo que sucedió dentro de la institución.

Además, Durand prepara una denuncia penal por omisión de parte de las autoridades al no denunciar la agresión. "La institución omitió las denuncias de la madre, que presentó en la seccional, ante la propia directora y autoridades de UTU. Fueron denuncias de gravedad, de abusos y violencia mantenidos en el tiempo de manera reiterada", explicó.

Fausto dejó de asistir a clases a fines de agosto y la familia exige que "saquen a los agresores" para que pueda regresar al centro de estudios.

Este martes hubo una reunión entre la madre de Fausto y autoridades de UTU de Ciudad del Plata para intentar "llegar a una solución". "La alternativa que se planteó es que el niño vaya a otro liceo, a un aula comunitaria o que vuelva al lugar pero que exista un pedagogo haciendo un seguimiento, y eso no garantiza que los agresores no sigan haciendo lo que hacen", sostuvo Durand.

El Observador intentó comunicarse con la directora de la institución pero no obtuvo respuesta.

Fausto estuvo internado por estrés a raíz de estas situaciones. Un informe de la mutualista en la que se atiende certifica que "preocupa" la situación que plantea el niño, referida a "episodios reiterados de bullying en su centro educativo", señaló su abogado.

Durand dijo que el hecho de mayor gravedad "es el acoso contra el niño. Además, los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar delitos, si no lo hacen incurren en un delito de omisión y eso es lo que estamos viendo".

Fausto y su madre concurrieron a las Unidades Convivenciales de Acción Educativa (UCAE), que dependen de la UTU Central. Allí, según relató Preza, desde la adscripción le recomendaron "estudiar desde la casa y después dar los exámenes" a fin de año, pero Fausto respondió que "era injusto".

Al respecto, la directora de UTU dijo la semana pasada que no estaba al tanto de ese intercambio.

Las situaciones de violencia continuaron, y fue por eso que Fausto le pidió a su madre grabar un video contando la situación, para que las autoridades de la UTU intervinieran.

Un equipo multidisciplinario está analizando la denuncia presentada por Preza para intentar que el estudiante retome las clases, informaron autoridades de la institución.

Constatar los hechos

El consejero del CETP-UTU, Freddy Amaro, dijo a El Observador que solicitó a la UTU de Ciudad del Plata los informes sobre el caso y aseguró que "no constan las situaciones que denunció el estudiante".

"Había una denuncia del estudiante, que se verificó el horario con las cámaras, pero lo que él dice no se condice con lo que había sucedido", refiriéndose a la agresión con una navaja que denunció el niño. Según Amaro, este hecho "puntual" fue denunciado en la institución pero habría ocurrido en una parada de ómnibus, por lo que en las cámaras de la UTU no aparece. "Todos los informes dicen que no recibió esa agresión, si fuera así sería un hecho grave y las autoridades tienen todos los elementos para sancionar si es necesario", indicó.

El consejero explicó que según los informes que recibió desde la institución, la madre fue convocada por las inasistencias del alumno. En ese momento contó las situaciones que estaba atravesando Fausto en la institución que explicaban por qué no concurría a clase. "No era que el estudiante denunciaba primero, sino que cuando la llamaban, ella presentaba sus motivos", afirmó.

En el informe también hay "copias de las actas de los adscriptos cuando convocaban a la madre", que buscaban "brindarle soluciones para que asistiera a clases y no perdiera el año", según Amaro.