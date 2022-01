Fiscalía difundió cifras de homicidios y afloraron las diferencias de criterio con el Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior es celoso de los números porque, entre otras cosas, es una de las armas más contundentes para utilizar en la batalla dialéctica de las competencias entre gestiones. Más aún en el caso de los homicidios, que reflejan de algún modo el grado de violencia de la sociedad. Si bien la cartera de seguridad no presentará las cifras de delitos hasta el 18 de enero de 2022, el fiscal de Corte, Juan Gómez, informó en Telemundo que, hasta el 27 de diciembre, habían sido 309 los homicidios. El subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, dijo que tienen "diferencias" con los números de la Fiscalía.

Esto obedece a la diferencia de criterios en el conteo, pero a la hora de especificar los parámetros que establece cada uno, también surgen contradicciones. Maciel especificó este miércoles que Interior utiliza el mismo criterio que en los gobiernos frenteamplistas que son los de que usa "la oficina de Naciones Unidas contra el crimen y otras policías del mundo". Alegó que la Fiscalía "toma mecánicamente del Sistema de Gestión Pública todos aquellos decesos de personas que son caratulados como homicidios, dentro de los homicidios están los intencionales, los cuales con intención y en forma ilegal se mata a una persona y también aquellos homicidios culposos".

Desde la Fiscalía negaron que se tengan en cuenta los homicidios culposos. Apuntan que, tal y como dijo el Ministerio del Interior, se cuentan los fallecidos en denuncia con título de homicidio, basados en las imputaciones y al título de la novedad en el sistema. Pero a la hora de analizar los ejemplos, las diferencias se ahondan.

Maciel sostuvo que el caso del accidente de tránsito en el que murieron dos niñas de 5 y 7 años y por el que un conductor fue imputado por homicidio culposo, sería contado por la Fiscalía como un homicidio. Desde la institución lo niegan.

Fuentes del Ministerio del Interior indican que hasta setiembre, cuando la cartera presentó las últimas cifras oficiales, había cinco casos de diferencia con la Fiscalía. Según supo El Observador, actualmente rondan los 15. La relación entre las instituciones es fluida y el director de División Estadística y Análisis Estratégico, Javier Donnángelo, y referentes del área de Políticas Públicas se han reunido en algunas oportunidades para conversar sobre las diferencias de criterios.

FA acusa cambio de criterios en el conteo de los homicidios y tilda al descenso de "ficticio"

El senador frenteamplista y exjerarca del Ministerio del Interior, Charles Carrera, volvió a cargar contra la nueva gestión de la cartera por los números de homicidios y apuntó que es "elocuente que hubo un cambio de criterio manifiesto en este tipo de categorización del delito más grave" del sistema penal. Carrera alegó, basado en una nota que publicó el semanario Brecha con datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad, que en 2020 las muertes dudosas aumentaron 50% respecto del 2019.

"Es sugestiva la cantidad de 'muertes dudosas' llegando a porcentajes inesperados de aumento. Una categoría que, al decir de los médicos forenses, no tiene fundamentación alguna pues no existen dudas ante ninguna muerte, siempre un deceso tiene una causa determinante y precisa, que la medicina legal encuentra y confirma", escribió Carrera en su cuenta de Facebook.

El legislador expresó que, si se compara 2019 con 2020 en Montevideo los homicidios bajaron 21,65%, de 217 a 170, pero que existió un aumento de 59,18% en muertes dudosas, que pasaron de 49 a 78. En Canelones, en cambio, hubo un aumento de 12,82% de homicidios (de 39 a 44) y de muertes dudosas del 76,47%, que pasaron de 17 a 30. En Maldonado, describió, hubo un aumento de los homicidios de un 9,09% (de 22 a 24) y las muertes dudosas pasaron de 2 a 18. "¿Habrán seguido allí las recomendaciones del ex Coordinador de la Jefatura, para evitar que 'los maten con las cifras'?", remarcó Carrera.

Los casos que son incluidos dentro de las muertes dudosas "son muy variados", dijo Donnángelo a Brecha. "En general, no suelen ser muertes violentas. Es muy común que se pongan allí suicidios, por ejemplo, que dejan algún margen de duda, en los que la información disponible no es absolutamente concluyente. Por resquicios de dudas que puedan existir, se les asigna ese título. Y, ante otro tipo de pruebas, la carátula puede cambiar. Puede haber también algún accidente doméstico; es el caso de personas que viven solas y aparecen muertas, con algún signo de algún traumatismo, en fin… Ese tipo de circunstancias. Son situaciones en las que no se puede establecer, concluyentemente, la causa de la muerte. Con frecuencia, existe una sospecha fuerte, pero no hay certeza inicial", expuso.