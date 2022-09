Fiscalía pedirá averiguar quién estaba detrás de los misteriosos mails de Kirma

A pedido de los abogados del Frente Amplio, la fiscalía de Delitos Económicos encabezada por Gilberto Rodríguez solicitará averiguar de dónde partieron los correos electrónicos de la compañía estonia Kirma Services, que fue contratada por el Ministerio de Turismo bajo la gestión de Germán Cardoso tras una intervención de Elbio Rodríguez, empresario que actuó como colaborador honorario de la cartera en los primeros meses de la administración.

Kirma fue contratada a fines de 2020 por un monto de 280 mil dólares para proveer servicios de publicidad digital junto a otras dos empresas (Cisneros Interactive y Mediamath). Sin embargo, al momento de hacer el pago a una cuenta en Bélgica, el Banco República frenó la operación por decisión de su Unidad de Prevención al Lavado de Activos.

A lo largo de su actuación en este caso, Gilberto Rodríguez y el equipo de la fiscalía llamaron la atención sobre el hecho de que Kirma no pudo ser contactada en varias oportunidades, y que cada vez que se destrabó una gestión con la compañía fue por intervención de Elbio Rodríguez, quien admitió haber sido el intermediario que presentó a la empresa y el nexo con sus responsables.

También sobre el hecho de que las comunicaciones vía mail de Kirma estaban escritas en perfecto español, a pesar de que Rodríguez dijo que tuvo que traducir la propuesta original antes de presentarla a la agencia Young and Rubicam, que asesoraba al ministerio en su plan de marketing.

A principios de mes, la fiscalía recibió un informe de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol que constató que no existe información sobre los mails utilizados, según informó La Diaria y confirmó El Observador.

El fiscal pidió entre otras conocer el estado de los mails adm@kirmamedia.com, jakub.cerny@kirmamedia.com y gshipillis@kirmamedia.com, que fueron los utilizados en comunicaciones formales con el ministerio.

El informe técnico, fechado el 2 de agosto y al que accedió El Observador, señala –a partir de una búsqueda en fuentes abiertas, particularmente el buscador epieos.com)– que los tres mails son "válidos" pero que de ninguno se encuentra información en la web.

Según fuentes del caso, el Frente Amplio –que denunció al exministro Cardoso por esa y otras contrataciones– pretende conocer exactamente de dónde salieron los mails de Kirma, y en particular si partieron de Uruguay o Paraguay, países en los que opera Elbio Rodríguez. Los abogados de la oposición ya le comunicaron al fiscal que están preparando un nuevo escrito con esos requerimientos.

Durante la comparecencia de Elbio Rodríguez ante la Fiscalía en calidad de testigo, el fiscal Gilberto Rodríguez le planteó que le "extraña" que siempre apareciera como intermediario en las comunicaciones con Kirma. "¿Por qué no se franquea el acceso de que sea Kirma la que establezca el contacto cuando se quiere saber algo de Kirma? Escriben ellos, hablan ellos. De hecho le escribieron y no tuvieron respuesta. Eso sí, cuando van por usted, responden. No lo logro entender. ¿Por qué aparece usted como contacto e imagen, pero si usted no sale, no logran conectarse? Me extraña eso, no sé por qué", planteó.

Según dijo en su declaración, conoció a representantes de la empresa en una edición de la feria Ice en Londres –una de las más grandes del mundo en temas digitales– y trabajó con ellos en su empresa de juego online Club247.

Consultado sobre las formas en las que se comunicaba con Kirma, Rodríguez dijo que podía facilitar los correos electrónicos de Giorgios Shipillis, accionista de la firma, y Jakub Cerny, media manager de Kirma.

"Jakub no sé si aún sigue trabajando. No tengo problema en pasarles el mail de los dos. O el teléfono que tenía en ese momento", dijo el empresario ante la Fiscalía.

Según supo El Observador, tras su comparecencia facilitó el correo de Shipillis que ya había estado en conocimiento de la comisión investigadora.

Ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Elbio Rodríguez dijo que presentó la propuesta de Kirma con miras a un futuro "negocio lucrativo". En su declaración ante el fiscal señaló que Cardoso no estaba enterado de su participación en esa contratación hasta que el caso tomó estado público, y dijo que le pidió "disculpas" por no haberlo puesto al corriente.