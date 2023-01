Franco Fagúndez suena para un grande del continente; ¿cuántos millones pide Nacional?

El delantero de Nacional, Franco Fagúndez, vuelve a sonar en el mercado de pases y esta vez con fuerza luego de su gran actuación en el clásico del pasado lunes ante Peñarol por la Serie Río de la Plata.

El 10 tricolor fue la figura de su equipo en el empate 2-2 en los 90 minutos de juego, pese a que luego falló su penal en la tanda definitoria, con un remate que dio en el travesaño y que selló la serie para los carboneros.

Foto: Leonardo Carreño.

Fagúndez suena para un grande del continente

Luego de sonar para equipos la MLS de Estados Unidos y clubes de España, ahora el club que sigue a Fagúndez es Flamengo de Brasil, el gigante de su país y uno de los grandes del continente, vigente campeón de la Copa Libertadores y que jugará el Mundial de Clubes en febrero.

En el club carioca ya juegan los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, figura del equipo, y Guillermo Varela.

Foto: Leonardo Carreño.

¿Cuánto pide Nacional por Fagúndez? Lo que dijo José Fuentes

En Nacional tienen claro que Fagúndez puede dejar el club en el actual período de pases.

Así lo manifestó el presidente albo, José Fuentes, en una entrevista con Referí.

“El único que se puede ir es Fagúndez”, dijo.

Fuentes también aclaró cuánto tienen que pagar para fichar al talentoso jugador: “Si ponen US$ 8 millones, o si te compran el 80% y son US$ 6 millones… pero el precio es US$ 8 millones, y no tenemos apuro en venderlo”.

Por el momento no hay nada oficial

Pese a las versiones que circulan sobre el interés de Flamengo y que señalan que incluso pagarían más de los 8 millones que se piden, los tricolores no han recibido ninguna propuesta formal por su futbolista.

“Oficialmente no llegó nada aún”, dijo José Fuentes a Referí este miércoles al mediodía.