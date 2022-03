Frente Amplio descarta una autocrítica por la derrota del Sí en el referéndum

Pese a haber insistido por casi seis meses que la campaña del Sí era pura y exclusivamente contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el tono del Frente Amplio tras los resultados del domingo es más triunfalista que de derrota. La fuerza política pasó raya a los primeros números del referéndum en sus organismos de conducción sin hacerse reproches por la ratificación que el No obtuvo en las urnas.

La coalición de izquierdas explicitó este lunes el reconocimiento de la derrota, luego de haber celebrado el cabeza a cabeza entre ambas posturas y enfatizar que la votación había configurado un "empate técnico", en una sucesión de episodios similar a la del balotaje del 2019 en que el blanco Luis Lacalle Pou se impuso al frenteamplista Daniel Martínez con una distancia más estrecha de lo esperado.

"No se alcanzaron los votos necesarios para derogar 135 artículos y eso supone no haber cumplido con el objetivo", admitió este lunes el presidente del FA, Fernando Pereira, a la salida de la Mesa Política. "En el Uruguay no festejamos derrotas. Es una derrota y así lo asumimos, lo que no quiere decir que no tenga matices. Un matiz fundamental es la poca distancia entre el Sí y el No, que debería llevar al gobierno a ver el cimbronazo que también ha recibido", agregó.

Pero tanto el Secretariado Ejecutivo como la Mesa Política de la coalición de izquierdas –así como también la Comisión por el Sí que procesó los primeros datos de la Corte Electoral en la sede del PIT-CNT– hicieron una valoración positiva de los comicios, incluso cuando habiendo puesto "toda la carne en el asador" no les alcanzó para ganar y pese a que se ratificó la continuidad de las disposiciones del buque insignia de Lacalle Pou.

Los organismos de conducción del Frente Amplio abrieron ahora una etapa de "análisis" para que sus sectores, bases y departamentales puedan llevar a cabo un "hilado fino" de los números arrojados por las urnas. No obstante, en la fuerza política descartan un proceso de autocrítica similar al que tuvo lugar en 2019 luego de que la coalición de izquierdas perdiera el gobierno, convencidos de que el contexto es otro.

Consultado por El Observador, Fernando Pereira sostuvo que la derrota no obedeció a "errores en la campaña” del Sí, sino que respondió al "poder avasallante" que tuvo el oficialismo al defender la LUC. En la oposición destacan haber empujado los resultados hacia la paridad, desafiando a los pronósticos iniciales de las encuestas y la desigualdad en materia de recursos.

En la primera línea del comando apelan a analogías futboleras para graficar sus sensaciones: perdieron el partido, pero con el rival "pidiendo la hora" y en plena remontada. La Comisión Nacional por el Sí lo tildó como una "hazaña democrática", y pone ahora la mirada en marcar la cancha a futuras apuestas del gobierno.

"Hay que mirar las cosas en el contexto y darle la dimensión que tiene", evaluó en diálogo con El Observador el senador de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía, uno de los sectores que en un principio se habían mostrado reticentes a embarcarse en la recolección de firmas por configurar un "error estratégico". "La campaña se hizo desde el llano con una asimetría muy fuerte a favor del No, que tuvo al presidente y a los ministros haciendo política, con unas pautas publicitarias abismales a favor del No", expuso.

"En esa circunstancia hay que valorar el referéndum como un verdadero avance del campo popular y también del Frente Amplio", defendió Mahía. La misma línea argumental habían mantenido el domingo dirigentes como Mario Bergara y el comunista Juan Castillo.

Mientras tanto, el porcentaje logrado por el Sí (casi 49%) es entendido en la oposición como la oportunidad de continuar fortaleciendo el bloque social con aliados como el PIT-CNT, Fucvam, federaciones estudiantiles y otros colectivos. "Se logró un importante resultado para el día después del 27", valoró el presidente de Fancap y dirigente socialista, Gerardo Rodríguez. "A eso nos tenemos que jugar. Esto es una semilla y estamos confiados en que es el comienzo de un tiempo nuevo", resumió a El Observador.

El sociólogo Agustín Canzani subrayó este lunes ante el Secretariado Ejecutivo las similitudes compartidas entre el referéndum de este domingo y el balotaje del 2019. Donde sí advierten que hay tela para cortar -y parte de la etapa de balance apuntará a eso- es en tender más puentes con el interior. Además de sus históricos bastiones de Montevideo y Canelones, el Sí sólo se impuso en Paysandú.

Una de las lecturas más optimistas sobre la mesa en la hoy oposición es que, si capitalizara la totalidad de votos recolectados en la pasada jornada, la coalición de izquierdas ganaría la mayoría parlamentaria en primera vuelta.