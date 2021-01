Frutas y verduras: lista de precios al alza y en baja en la segunda quincena de enero

En la segunda quincena de enero las frutas más elegidas por los consumidores son sandía, naranja, manzana, ciruela, uva y durazno. Y las verduras más demandadas, que presentan además los precios más bajos, son lechuga, zapallito y zuchini.

En el Mercado Agrícola Montevideo (MAM) un kilo de ciruela puede encontrarse por $ 50, aunque dependiendo de la calidad y el tamaño el precio puede subir a $ 80 o más, explicaron a El Observador desde la frutería y verdulería Domingo Moizo.

En ese lugar el durazno "de planta", que se caracteriza por ser bien jugoso, cuesta $ 140 el kilo “porque se va el tiempo del durazno y hay muy pocos buenos”. Pero también pueden encontrarse más baratos, desde $ 70 a $ 80 el kilo, los que son “de cámara”.

En la frutería Los Amigos, en la esquina de Acevedo Díaz y Goes, el precio del durazno se mantuvo en el inicio del año, aunque, según comentaron, “está alto”: un kilo cuesta $ 170.

La sandía, una de las vedettes de este verano, puede encontrarse en este lugar por $ 20 el kilo, y según informaron, "se lleva mucho". “La sandía hace el tope de balanza con la papaya, son las más elegidas”, explicaron en ese puesto. Allí la sandía fue uno de los productos que tuvo más caída de precio en el inicio del año, tanto que hace unos meses costaba $ 60 el kilo. Se trata de un producto netamente estacional, por lo cual la oferta sube en verano y el precio desciende, siempre.

Por otro lado, en elmMercado de frutas y verduras Smith, en Eduardo Víctor Haedo y Acevedo Díaz, el kilo de durazno blanco cuesta $ 130, aunque “hay uno que es un poco más barato, porque está de oferta”, comentaron.

La sandía presenta uno de los precios más bajos en ese mercado, y se ubica en $ 10 el kilo.

Camilo dos Santos

Manzana y uva: de las favoritas

La manzana está cara, en eso coinciden todos los vendedores entrevistados, pero aún así es una de las frutas favoritas.

En la frutería Los Amigos, la manzana es uno de los productos que tiene el precio más alto: $ 180 el kilo de Red deliciosa, este es uno de los precios que aumentó con el comienzo del año, al igual que la frutilla, que puede conseguirse desde $180 a $260 el kilo.

En este puesto, que suele venderle a los hoteles que se encuentran en la zona de Tres Cruces, notaron mucho la diferencia de demanda de frutas y verduras desde que llegó a Uruguay la pandemia de covid-19. Según comentaron, "al no haber turistas los hoteles llevan menos frutas... algunas manzanas verdes y naranja para el jugo".

En el mercado Smith la manzana presenta diferentes precios, dependiendo de la variedad: la verde cuesta $ 70 el kilo, la Red deliciosa $ 130 y también hay una de oferta que cuesta $ 75 el kilo.

“El precio de la manzana subió mucho, hace un mes estaba a $ 90 y ahora está a $ 130. Pero en marzo, por ejemplo, va a haber mucha manzana y el precio va a bajar pila”, explicó uno de los trabajadores de ese mercado.

La uva también es una de las frutas más elegidas este verano. De las tres variedades ofrecidas en el MAM: Moscatel, uva Prima y Cardinal, la que más se vende es la Prima, que tiene mayor tamaño pero un sabor menos dulce. "La uva Prima es bien negra y tiene una pinta bárbara, es grande y tiene cabo bien verde, pero no es tan dulce. Es la que más se vende porque se lleva por vista", explicó uno de los vendedores de DMoizo. Esta variedad cuesta $ 80 pesos.

La uva Cardinal, que es grande y medio rosada se puede encontrar por $ 70 o $ 90, y la Moscatel, que es la más dulce, se vende desde $ 100 a $ 120 el kilo.



Diego Battiste

Las elecciones de moda

La papaya es una fruta muy demandada, el kilo cuesta $ 180, y una unidad pesa entre un kilo y un kilo y medio, generalmente. En la frutería Los Amigos, ubicada en la esquina de la terminal Tres Cruces, dicen que está de moda y que los clientes la piden bastante.

El jengibre también es un producto muy demandado en esa frutería, que “todo el mundo lleva, mucho más los extranjeros que están viviendo en el barrio”.

Por otro lado, en el MAM “ahora se está llevando más el mango que antes no se conocía tanto y como valía más caro no lo llevaban, que vale $ 60 la unidad; también la papaya, que tiene dos tamaños, uno como el mango que vale $ 80 cada uno o una grande que pesa 2,5 kilos que por unidad se vende a $ 220. También se está llevando plátano que antes no se veía, mandioca y guayaba. Hay muchos extranjeros que consumen este tipo de frutas y la gente escucha cómo se hacen y lleva, y si les gusta repiten”, agregaron desde DMoizo.

Todo lo importado, informaron desde el puesto ubicado en el MAM, está más caro de lo normal, como por ejemplo la banana, el kiwi, la papaya, el mango y el ananá, principalmente por el cierre de fronteras.

En el MAM la banana cuesta entre $ 75 y $ 85 el kilo, y hace unos meses estaba a $ 45. En el mercado de frutas y verduras Smith la banana Ecuador está a $ 90 el kilo, y la Brasil a $ 75.

Bajó el precio de la verdura

Las verduras que más se están vendiendo son la espinaca, la lechuga, el morrón, la cebolla y la zanahoria.

Uno de los productos que más bajó el precio en el MAM es el morrón, que cuesta $ 50 el kilo, tanto el verde como el rojo.

En la lista de precios bajos le sigue el zapallito, que cuesta $ 25 el kilo, y que en invierno, recordaron desde DMoizo, costaba $ 150. El zuchini, el pepino y la berenjena también pueden encontrarse a $ 50 el kilo allí. Por otro lado, la zanahoria y la cebolla, que suelen costar entre $ 60 y $ 70 por kilo, ahora cuestan $ 25.

A nivel mayorista

Según el Observatorio Granjero, elaborado por la Comisión Administradora del Mercado Modelo de la Intendencia de Montevideo y la Dirección General de la Granja del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, al inicio de esta semana los rubros que operaron al alza en el mercado mayorista fueron el tomate, el zapallito, la naranja y la manzana. Además, continúan ingresando menores volúmenes de hortalizas de hojas de calidad superior. Los rubros que operaron con precios a la baja fueron tomate Cherry, choclo, nabo, boniato, zanahoria, ajíes catalanes, chaucha, frutilla y uva.

Hay mucho tomate y está barato

Hace unos meses el kilo de tomates costaba $ 150 en el MAM, ahora, por una alta producción que viene del norte del país y también del sur el tomate americano cuesta $ 40 el kilo. Esta variedad, que es "bien durito y tiene un buen color", es el más elegido y le sigue el perita, informaron desde DMoizo.