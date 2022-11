"Fue una infamia, es una cama": jerarca de Canelones admitió error en audio polémico

El exdirector nacional de Casinos, Javier Chá, reconoció este martes en diálogo con El Observador ser el autor de un audio en el que insulta a simpatizantes de derecha que votaron por Jair Bolsonaro en el balotaje del pasado domingo 30 de octubre en Brasil.

En las últimas horas, el frenteamplista presentó su renuncia a su participación en la comisión mixta del Hipódromo de Las Piedras, algo que fue aceptado por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

“Es un audio que mandé a un amigo. Nos estábamos haciendo burlas. Él me tomaba el pelo con los ‘zurdos’, ‘comunistas podridos’, y yo le devolví un audio totalmente en broma, en joda. Se ve que le gustó y lo replicó para seguir la broma, y ahí se perdió”, señaló Chá, quien el lunes había negado en dos oportunidades ser la persona que se escuchaba en el mensaje.

El exjerarca frenteamplista admitió a El Observador que estaba esperando que Orsi volviera de Brasil —país al que asistió junto a José Mujica para acompañar a Luiz Inácio Lula da Silva— para reconocer la autoría del audio, así como poner a disposición la renuncia.

“Hoy (miércoles) lo llamé a Yamandú, le dije que le quería decir que el audio era mío, que lo reconocía y que me hacía cargo de la situación”, señaló Chá. “Fue una infamia, es una cama”, agregó y continuó: “Me tomaron por sorpresa, pero la responsabilidad es mía por haber enviado ese audio”.

Sin embargo, aclaró que no piensa lo que dijo en el mensaje e insistió en que se trató de una conversación privada y en broma, entre dos amigos. “No debí haber corrido ese riesgo”, lamentó Chá. Afirmó que “lo último” que hubiese querido en su vida es “perjudicar a una persona como Yamandú”, a quien tildó de “gran persona”.

El último sector en el que Chá participó activamente fue en el Nuevo Espacio, liderado por Rafael Michelini. Hoy, sin embargo, permanece independiente.

“Es el escrache de lo que venga, la cobardía, me salen a escrachar. Me tienen repodrido. Mi amigo Lo compartió porque le hizo gracia. Se ve que alguien me está cobrando alguna cuenta”, dijo por su parte Cha a radio Universal.

“Este tipo de cosas deberían quedar fuera de la política. En el ámbito más privado y más íntimo, uno tiene la posibilidad de cagarse risa de las cosas. Es como que vaya a ventilar audios de gente muy conocida que dice barbaridades para cagarse de risa. Yo no lo hago, tengo códigos”, agregó.