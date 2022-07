Fuentes habló con Suárez: "Luis está barajando la posibilidad de Nacional”

El presidente de Nacional, José Fuentes, y el exdelantero tricolor, Luis Suárez, hablaron este martes por la tarde y el atacante “está barajando la posibilidad de Nacional”, según contó el presidente tricolor al programa Último al arco de radio Sport 890.

“Tuve una charla muy linda, muy afectuosa y cordial. En esa charla Luis ratificó su amor incondicional con Nacional, eso está clarísimo. Hablamos de todo, él no cerró ninguna posibilidad”, agregó Fuentes.

El presidente tricolor se comunicó con el delantero luego de que la semana pasada el goleador histórico de la selección uruguaya confesara que le había sorprendido que nadie de Nacional se contactara con él en el actual período de pases, en el que el futbolista de 35 años está sin equipo tras finalizar sus contrato con Atlético de Madrid

Fuentes dijo que quedó “conforme” y “contentísimo” con la charla que mantuvo con el jugador formado en los tricolores.

Señaló que Suárez “tiene muchas ofertas de equipos del exterior” y que su objetivo es llegar a tope al Mundial de Qatar de noviembre y diciembre. “Necesita competir y necesita llegar bien con la selección al Mundial, estar en forma", expresó.

Suárez en Nacional

El presidente tricolor agregó que para Suárez “es muy importante su familia”, la que lo quiere ver "feliz y compitiendo" y que, según Fuentes, será “decisiva para definir donde Luis quiere seguir".

"Yo le hice ver todo lo bueno que sería para Nacional, para él, estar en un club como el nuestro, que lo va a arropar y lo va a cuidar, con el Complejo Celeste a 10 minutos, compitiendo”, comentó.

“Quedamos en seguir conversando, de forma cordial, sin presiones, que él lo vaya pensando y meditando. Le dejé en claro que Nacional es su casa y que para Nacional sería una alegría enorme que pudiera estar con nosotros", agregó.

@Nacional

Luis Suárez en el Parque

Consultado por si la vuelta al club en estos momentos no estaba cerrada para el delantero, Fuentes señaló: "Él no cerró ninguna posibilidad, está evaluando todas las posibilidades. Y a mí me quedó la impresión de que Nacional es una posibilidad".

"Yo me ilusioné. Eso no significa que esto esté cerrado ni mucho menos", agregó el presidente albo.

"Me parece que él está barajando la posibilidad de Nacional en el sentido que me dijo que no cerraba ninguna posibilidad", expresó. "Está claro su amor por Nacional, no se habló de temas económicos, porque si viene a Nacional la única chance va a ser por amor".

El presidente tricolor agregó que no hablaron de fechas para una respuesta o definición. Suárez dijo a Referí el pasado sábado que se iba a tomar dos semanas para definir dónde jugará.

Fuentes agregó que quedaron en seguir hablando con el delantero.