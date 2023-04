Fuerte crecimiento en la importación de carnes, ¿desde dónde llegan?

En lo que va de 2023 las importaciones de carnes crecieron notoriamente, un 32,3% comparado con lo sucedido en los primeros meses de 2022, con base en los últimos datos actualizados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Considerando carnes de vacuno, porcina y aviar, ingresaron 13.243 toneladas por US$ 44 millones, a un promedio de US$ 3.328 por tonelada.

De lo que se importó, el 53,4% fue carne porcina (7.075 toneladas por US$ 17,2 millones), el 40,7% bovina (5.384 toneladas por US$ 24,9 millones) y el 5,9% aviar (784 toneladas US$ 1,8 millones).

Porcentualmente, el aumento más elevado del ingreso de carnes al país sucedió en el segmento de las de ave con un 133,2% y luego se ubican las bovinas con un 45,2% y las porcinas con un 18,6% de incremento.

Considerando el valor invertido, la tonelada de carne bovina ingreso a US$ 4.631 por tonelada de promedio, la porcina a US$ 2.439 y la aviar a US$ 2.405.

Juan Samuelle

Carne vacuna brasileña.

Palabra de carnicero

“No tengo las cifras exactas, pero se importa más carne desde 2004 para acá”, reflexionó Rafael Rodríguez, vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC). Señaló a El Observador una realidad que le da marco a eso: “Exportamos más carne vacuna a un precio más alto que el que pagamos para importar carne de vacuno”.

Eso, dijo, permite que se siga abasteciendo del modo que corresponde al mercado interno.

Sobre la carne aviar, dijo que mayoritariamente llegan supremas, ahora sobre todo desde Brasil, cuando antes ingresaba también desde Estados Unidos y sobre todo desde Chile.

La llegada de suprema en volúmenes importantes responde a que la producción local no era suficiente y a que el producto importado llegaba a valores menores para el comerciante y el consumidor.

“El precio del pollo venía subiendo, los carniceros tradicionales sacamos una promoción de patitas a $ 99 el kilo con producto importado de Brasil y Estados Unidos y el precio del pollo dejó de subir, la importación sirve para regular los precios, termina siendo algo sano”, consideró.

Añadió que “desde hace mucho tiempo se importa mucha carne de cerdo, gracias a la importación el consumo de carne de cerdo pasó de unos 2 kilos hace algunos años a unos 18 kilos ahora, capaz que algo más, porque el precio de importación del cerdo que llega desde Brasil es un precio muy competitivo, accesible para la gente”.

Juan Samuelle

Carne vacuna brasileña.

Las procedencias

Carne bovina

Brasil: 4.238 toneladas a un promedio de US$ 4.754.

Paraguay: 1.146 toneladas a un promedio de US$ 4.176.

Carne porcina

Brasil: 16.348 toneladas a un promedio de US$ 2.429.

Paraguay: 726 toneladas a un promedio de US$ 2.700.

Dinamarca: 79 toneladas a un promedio de US$ 2.917.

Chile: 64 toneladas a un promedio de US$ 1.810.

España: 41 toneladas a un promedio de US$ 3.242.

Carne aviar

Brasil: 412 toneladas a un promedio de US$ 2.410.

Chile: 211 toneladas a un promedio de US$ 3.175.

Estados Unidos: 161 toneladas a un promedio de US$ 1.256.

Juan Samuelle

Carré de cerdo, congelado, brasileño.

Los cortes

En carnes de vacuno, el 59,5% de lo que ingresó fueron cuartos del trasero, el 26,5% cortes del delantero y el 12,3% trimmings (recortes), por citar los principales productos; en carnes porcinas, el 100% de lo ingresado fueron cortes congelados; y en carne aviar, todo lo que se importó fueron trozos.

Juan Samuelle

Supremas congeladas, procedentes desde Brasil.

Tras un año de fuerte suba

Durante 2022, último ejercicio anual concluido, se importaron 81.832 toneladas considerando las tres carnes, por US$ 280.813.000 y un promedio de US$ 3.432 por tonelada.

El año pasado, respecto a 2021, mostró un crecimiento de 13,7% en la carne importada, medido en toneladas.