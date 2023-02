Fundador del Rincón del Vago celebra que su sitio esté en el programa de Literatura de Uruguay

“La educación no puede seguir anclada en un paradigma de enciclopedias como si fuera el siglo XVIII”. Miguel Ángel Rodero, el cofundador del sitio web Rincón del Vago en el que estudiantes cargan sus apuntes de clase y monografías para que sean usados por otros, escucha desde el otro lado del Atlántico el debate suscitado en Uruguay por la incorporación de su creación dentro de los recursos web recomendados para docentes en el nuevo programa de Literatura. Y noo hace más que soltar una carcajada: no entiende “cómo en tiempos de ChatGPT e inteligencia artificial en la enseñanza obligatoria sigue discutiéndose sobre el uso de plataformas tecnológicas que llegaron para quedarse”.

Los profesores de Literatura de Uruguay se enteraron, el segundo fin de semana de febrero, que el nuevo programa de estudios de Literatura de noveno grado (tercero de liceo o UTU) incorporó una lista de 99 enlaces web que dirigían a polémicas plataformas. Si es que direccionaban, porque 73 de ellos estaban fuera de funcionamiento.

El Codicen investigó el origen de lo que calificaron “un error los inspectores que validaron ese programa”, se concluyó que se había copiado y pegado un listado de un viejo programa de UTU aprobado en 2009, y se evaluó la posibilidad de sancionar a los responsables.

Unos días antes, el presidente del Codicen, Robert Silva, había dicho que los recursos web eran un aporte para que los docentes sepan de su existencia, argumento que no conformó a los integrantes de la Asociación de Profesores de Literatura. Pero, ¿puede ser válida la incorporación de Rincón del Vago en la enseñanza obligatoria?

Rodero anda sin rodeos: “La educación no puede estar ajena a las herramientas que buscan facilitarle la vida a los estudiantes; en todo caso sería más útil enseñanza a entender cómo funcionan estas herramientas, cuál es su alcance, la veracidad o no de los distintos contenidos, el no quedarse con una única versión, con una fuente…”.

Como ejemplo de lo que narra, recuerda la historia de su propia creación.

Hace un cuarto de siglo

Miguel Ángel Rodero y su amigo Javier Castellanos estaban hartos de los ensayos de religión y ética que les pedían sus docentes de la Universidad Pontificia de Salamanca. Por eso aprovecharon sus conocimientos de informática y de administración de empresas e idearon Rincón del Vago.

Era 1998, cuando internet todavía no había despegado y los discos de la Encarta eran la perdición de los estudiantes. “Bajo aquella lógica transgresora y juvenil —los fundadores tenían 23 años— se pensó en una solución práctica para los estudiantes y que llevase el nombre ‘Vago’”, cuenta a El Observador Rodero, quien “jamás” se arrepintió de su invención.

Sus cuatro hijos usaron la plataforma y en la escuela a la que asisten entendieron que “el camino del aprendizaje va por el análisis crítico de los trabajos que aparecen en Rincón del Vago y no en la negación a que se use la herramienta”.

Dos años después de la génesis, Rincón del Vago fue furor entre los estudiantes liceales y universitarios de España y parte de América Latina. La empresa francesa de telecomunicación Orange compró la compañía y la hizo crecer hasta superar las 2 millones de visitas (usuarios únicos) por día. Y más tarde, en 2017, se vendió a un inversionista mexicano.

“Gracias, me salvaste la vida”, es una de las frases que suelen escuchar los fundadores de Rincón del Vago a un cuarto de siglo de su creación. “Aquellos estudiantes de los 2010 o 2015 agradecen este aporte”.

Leo César Diago, quien fue Concejal de Bogotá, tomó del Rincón del Vago una de sus propuestas municipales y luego la oposición se lo hizo notar. Un juez de Rio Cuarto, a su vez, debía estudiar los detalles de una explosión que se había judicializado y aprendió la fórmula del TNT en Rincón del Vago. Y es probable que algunos de los docentes jóvenes de la enseñanza uruguaya hayan acudido a ese sitio en sus tiempos de estudiantes.