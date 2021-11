Gabriel Calderón será el nuevo director de la Comedia Nacional

El actor, dramaturgo y director teatral Gabriel Calderón será el nuevo responsable de la Comedia Nacional. De esta forma, una de las principales figuras del teatro uruguayo actual asumirá el puesto el próximo año, reemplazando al director actual, Mario Ferreira.

Según reportó el noticiero de TV Ciudad, Informe Capital, y confirmó El Observador, Calderón asumirá su nueva posición el próximo febrero, y este lunes 8 de noviembre será presentado formalmente por parte de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y la directora de Cultura departamental, María Inés Obaldía.

Calderón, de 38 años, debutó en el teatro uruguayo en 2001, con su obra Más vale solo, que recibió el premio a Mejor espectáculo en el encuentro de Teatro joven de ese año.

Con Mi muñequita, estrenada en 2004, se convirtió en uno de los artistas más importantes de las artes escénicas locales, una posición que fue acrecentando durante los últimos quince años, a través de obras como la trilogía integrada por Uz –el pueblo, Or –tal vez la vida sea ridícula y Ex –que revienten los actores, así como por su trabajo más reciente, Ana contra la muerte, estrenada en 2020 y señalada como uno de los últimos grandes fenómenos de la dramaturgia uruguaya.

Calderón, que además de su formación local estudió en España y Reino Unido, y que ha sido artista residente del Théâtre des Quartiers d’Ivry de París, recibió en dos ocasiones el Premio Nacional de Literatura, y ha ocupado también otros cargos públicos. Fue director general de proyectos culturales en la Dirección Nacional de Cultura, director del Instituto Nacional de Artes Escénicas entre 2014 y 2015, y fue coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia de la Universidad de la República, además de dar clases en el extranjero.

"El teatro fue la contención de una irreverencia que no encontraba camino. De repente encontré un lugar donde no me decían 'portate bien', me decían 'más de eso'. El teatro siempre fue un lugar de respiración. Y no era que me quisiera dedicar al teatro, me di cuenta recién en la facultad de que era lo único que quería hacer", dijo Calderón a El Observador en 2020 sobre su vínculo con esa rama del arte.

Además de su trabajo como director y dramaturgo, Calderón también se ha desempeñado como actor en teatro, cine (con una participación en la película Tan frágil como un segundo) y en publicidades televisivas.

Su predecesor como director de la Comedia Nacional - que depende del Teatro Solís y de la Intendencia de Montevideo - Mario Ferreira, ocupó el rol entre 2008 y 2012, y luego entre 2016 hasta la actualidad.

En la presentación del lunes, Calderón adelantará los lineamientos de trabajo al frente de esta compañía, que actualmente presenta el musical La euforia de los derrotados en el Solís.