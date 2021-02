Gallardo y su recuerdo del Morro: “Era un chico lleno de energía, de buena energía”

El entrenador de River Plate argentino y exjugador de Nacional, Marcelo Gallardo, recordó a Santiago “Morro” García este martes en una conferencia de prensa que estaba marcada por las dudas sobre su continuidad en el equipo millonario y en la que rompió el silencio luego de varias semanas tras la eliminación de la Copa Libertadores.

En su comparecencia, el suicidio del Morro no quedó afuera de las varias preguntas que el DT respondió durante una hora.

“Con el Morro fui compañero cuando fui a jugar a Nacional. Él tenía 20 años. Era un chico con muchas condiciones, un chico lleno, pero lleno de energía, de buena energía”, señaló.

“No tuve la posibilidad de seguir generando un vínculo con él después de mi experiencia de haber compartido campo de juego (en Nacional), pero si teníamos muy buena relación cada vez que nos enfrentábamos, teníamos una muy buena química y muy buen diálogo”, agregó.

El técnico señaló que ese año que compartieron juntos en Nacional ambos lo recordaban “bastante bien”. “Porque yo tenía muy lindos recuerdos de él”, comentó.

Ese fue el último año de Gallardo como futbolista, con el título de campeón del Uruguayo 2010/11, y luego comenzó su carrera como técnico en los tricolores, donde repitió la conquista ya desde la línea de cal en la temporada 2011/12.

Luego, se cruzaron más de una vez en el fútbol argentino, en los partidos entre River Plate y Godoy Cruz, el equipo del delantero uruguayo.

“No puedo salir todavía del shock que me generó la noticia, de la tristeza y el dolor que me generó, eso es muy fuerte”, agregó el Muñeco sobre la muerte del Morro.

El técnico también se refirió a la depresión. “Todos ahora podemos hablar de lo que es la depresión, la enfermedad de la depresión, que no solo está en el fútbol, está en todos lados. Pero cuando pasan cosas así el estado de alerta que nos genera en la cabeza de todos nosotros es muy grande”.

Por último, el entrenador aprovechó para enviarle su pésame a toda la familia del Morro, a sus amigos y familiares.

“Y a él que descanse en paz”, señaló Gallardo. “Me generó muchísimo dolor”, concluyó.

¿Seguirá en River Plate?

Gallardo dejó en duda su permanencia al frente del equipo millonario. “No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los procesos normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando”, señaló en su conferencia.

Staff Images / Conmebol

“No es que voy a tomar una decisión, porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil”, agregó.

River Plate volverá a la actividad este fin de semana por Copa Argentina ante el humilde Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos, "el Depro".