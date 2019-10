Ganado para faena: hay muy poca oferta y los precios siguen muy altos

Los precios de los ganados siguen en niveles récord y ese escenario persistirá al menos durante algunas semanas, lo que en una rápida lectura es algo positivo para el productor ganadero, pero adverso para el industrial y nada favorable para el consumidor.

Juan Andrés Dutra, rematador y director de la firma Dutra Hermanos, comentó a El Observador que “todo sigue igual, como en las últimas semanas, con los precios con una flechita hacia arriba”.

Detalló que los novillos especiales se colocan con precios de US$ 4,20 a US$ 4,25; las vacas de US$ 4,05 a US$ 4,10 y las vaquillonas de US$ 4,10 a US$ 4,15, siempre por kilo y en cuarta balanza.

“Todo está realmente muy firme, con los precios por allá arriba”, afirmó.

Los novillos más generales, de abasto, “están un poco más tranquilos” y salen a US$ 4,15 a US$ 4,20.

Dutra explicó que “la explicación de todo esto sigue estando en que no hay oferta, no aparece la oferta de ganado y lo poco que aparece se coloca”.

Incluso, dijo, esa falta de materia prima no solo ha determinado que ya haya algunas industrias que estén cerradas, inactivas, sino que determinará según supo que desde inicios de setiembre otras envíen su personal en forma total o parcial al seguro de paro.

En ese marco, respecto a la reposición, “acompaña esa firmeza con sus precios”, explicó. Comentó incluso que tras las últimas lluvias no bien el tiempo mejore e incida en una fuerte oferta de comida en los campos será mucho más complicado hacerse de la oferta.

El consignatario Álvaro García expresó en Valor Agregado que durante la semana pasada hubo casos en los que el novillo especial se pagó por encima de los US$ 4,30 por kilo en cuarta balanza.

Álvaro García, consignatario de ganado: "La pasada semana se concretaron negocios por novillos especiales de US$ 4,30, y hasta algún centavo más" https://t.co/hfVHrHX6lW — Valor Agregado (@VAgregado) October 21, 2019

Cayó 10% la faena de bovinos

Con relación a la faena de vacunos, en la última semana totalizó 33.398 vacunos y así disminuyó 9,2% con relación a la semana anterior (cuando fueron 36.777, es decir 3.359 vacunos más).

A la vez, según informó este lunes el Instituto Nacional de Carnes, fue bastante menor a la faena que hubo en la misma semana de 2018 (43.025 cabezas), casi 10 mil cabezas menos (9.627 reses).

En el acumulado anual van 1.801.311 vacunos faenados, un 4,2% menos que en el mismo período del año pasado (1.880.087).