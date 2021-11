Gas metano y deforestación: a qué se comprometió Uruguay en la cumbre del clima

Uruguay suscribió en las últimas horas dos acuerdos que tuvieron lugar en la COP26, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En primer lugar se sumó, junto a 80 países al acuerdo de reducir un 30% las emisiones de gas metano y a su vez, junto a 100 líderes globales firmó el convenio de "detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra” para el año 2030.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, viajó a Glasgow para participar de la cumbre mientras que el titular de la cartera de Ambiente, Adrián Peña, lo hará la próxima semana.

Según contó Peña a la Diaria, Uruguay estaba "reacio" a firmar el acuerdo por el gas metano. "El lunes de la semana pasada habíamos acordado con Argentina y Brasil por lo menos no firmar ya el compromiso. Argentina cambió de posición, Brasil a última hora de este martes también, y se decidió", señaló el ministro que señaló que la reducción de ese gas tiene un "efecto favorable en la temperatura a corto plazo" pero que desaparece de la tierra en poco tiempo a diferencia del CO2.

"No somos un gran emisor de metano en términos globales, las emisiones que tenemos tienen que ver con la producción ganadera, que forma parte del ciclo biológico. No es lo mismo que la mayor parte de las emisiones de metano, que en realidad son por pérdida de gas natural, cosa que Uruguay no contribuye en nada", agregó el ministro de Ambiente.

Como parte de la promesa de detener la forestación, en tanto, Uruguay se adhirió junto a 28 países a una declaración de comercio forestal, agrícola y de productos básicos. Peña señaló que Uruguay está siendo afectado por los problemas de la deforestación, a raíz del avance del cultivo de soja. "Yo a veces creo que no somos demasiados conscientes de esto: cuando ves la ola de calor que tuvimos la semana pasada, estamos viviendo todas estas situaciones que complejizan mucho al sistema productivo nacional y a la economía nacional” afirmó y agregó que en “un país básicamente agroindustrial, la persistencia de sequías recurrentes, inundaciones, olas de frío, olas de calor, todos estos componentes, son muy perjudiciales”.

El ministro dijo que está preparando un decreto para regular más la forestación. "Por más que el suelo permita forestar, si en una cuenca determinada se forestó más de determinado porcentaje, nosotros vamos a pedir un estudio a la cuenca para ver si permitimos forestar más o no, porque puede tener impacto sobre las nacientes de los cursos de agua", señaló.

Cosse presentó planes para Montevideo

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, también estuvo presente en Glasgow en calidad de vicepresidenta de Mercociudades, una red de ciudades que incluye a 10 del Mercosur. Ahí presentó las propuestas que se basan en "fomentar la unidad entre las diferentes redes para acceder a financiación de organismos internacionales, lo que permitirá Implementar y profundizar políticas públicas acordes con la agenda global", detalla el sitio web de la Intendencia de Montevideo.

En esa propuesta se busca que todos los donantes, como pueden ser los organismos multilaterales de crédito, donen el 50% para planes de adaptación al cambio climático.

Por otro lado, Cosse destacó que apoyan la promoción de un canje de deuda por acción medioambiental y climática, algo que fue discutido en la cumbre del G-20 en Roma.

En los planes montevideanos, la intendenta destacó el Montevideo Más Verde que "incluye saneamiento y drenaje sustentable, la movilidad eléctrica, la gestión integrada de residuos, la eficiencia energética, la biodiversidad y los ecosistemas, programas basados en la ciencia" y señaló que "en menos de un año se multiplicó por 10 el número de hogares haciendo clasificación de residuos domésticos".

Como parte de este plan, la intendenta anunció que Montevideo lanzará la política Zero Neto de CO2 y que se compromete a alcanzar la neutralidad de CO2 en la década de 2040. "Esto es una meta muy ambiciosa y se requerirán transformaciones estructurales para alcanzar tal meta en tan poco tiempo. Para ello Montevideo está trabajando fuertemente para cambiar su matriz energética, a partir de tener un 95% de matriz eléctrica", aseguró. En ese sentido señaló que Montevideo tiene 30 unidades de ómnibus eléctricas y que planea adquirir 100 más "en el muy corto plazo".