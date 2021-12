Geely Uruguay lanza su nueva SUV deportiva

Días pasados, Geely Uruguay realizó la presentación de su nuevo modelo Coolray, una SUV que llega para sorprender con una estética renova y un excelente nivel de equipamiento en términos de segurdad y confort. Este vehículo de cuarta generación incorpora un motor turbo de 1.5 L y caja automática doble embrague y 7 velocidades.

La presentación de la nueva Geely Coolray tuvo lugar en las instalaciones de La Hacienda bajo la conducción del periodista y presentador Flavio Bonavena y contó con la participación del Gerente Comercial de Geely Uruguay, Federico Guarino. Durante la presentación online, los espectadores pudieron ver en exclusiva el moderno diseño que presenta la Coolray, sus características principales y toda la tecnología en términos de seguridad y confort de la nueva integrante de la línea Geely.

Geely presenta un nuevo modelo de su generación 4.0 en Uruguay. En la creación de Coolray han participado ingenieros con larga trayectoria y experiencia en Volvo Cars, como Peter Horbury o Guy Burgoyne. Esa impronta ya está impregnada en los vehículos Geely, los cuales ya comparten en muchos casos la plataforma de los productos Volvo.

Periodista y presentador Flavio Bonavena y el Gerente Comercial de Geely Uruguay, Federico Guarino.

Geely Coolray es una SUV que se destaca por su diseño deportivo. Propone modernidad y espíritu deportivo en sus líneas. Sus faros LED brindan dinamismo y vitalidad, y se integran con sus contornos bien definidos al paragolpe delantero con terminación deportiva. Su carrocería es bitono, y posee un alerón trasero deportivo que reduce efectivamente la resistencia al viento, aumenta la carga aerodinámica.

Sin dudas otro detalle es su llamativo techo panorámico con apertura que resalta la elegancia de este vehículo y sus llantas deportivas de rodado 18. Posee un frente atractivo en el que se integran una refinada careta tridimensional cromada con sus faros con luces led en forma horizontal al igual que los faros antiniebla.

Coolray es el primer vehículo con motorización turbo de Geely que llega a Uruguay. Sin dudas dos de sus puntos más destacables son su potencia y su rendimiento. Se trata de un motor turbo de 1.5 litros y 174 caballos de fuerza, asociados además a una espectacular caja de transmisión automática de doble embrague y siete velocidades.

Se comercializa en dos versiones que incluyen las últimas tecnologías en términos de seguridad y confort. Las mismas vienen equipadas con dirección asistida electrónicamente, 4 Airbags, sistema electrónico de seguridad ABS y EBD, control de tracción y estabilidad, control de ascenso y descenso en pendiente, frenos de disco en las 4 ruedas, anclajes ISOFIX para niños, sensores de estacionamiento con cámara trasera y monitoreo inteligente de presión de neumáticos. La versión tope de gama agrega, asistente de estacionamiento automático, airbags de cortina, cámara panorámica de 360°.

El interior de la Coolray está inspirado en la cabina de un avión. Ofrece un espacio amplio y lleno de tecnología. Está equipada con volante deportivo multifunción, tapizado en cuero, espejos eléctricos con desempañador y luces de giro, control de velocidad crucero, columna de dirección regulable en altura y profundidad, cierre centralizado con comando a distancia, botón de arranque, alzacristales eléctricos one touch con función anti pinzamiento y aire acondicionado con salida en plazas traseras.

La versión más equipada además incluye asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones, levas de cambios al volante y grabadora de manejo integrada a la cámara de estacionamiento panorámica de 360 °. El sistema de entretenimiento en ambas versiones cuenta con una pantalla táctil de alta definición de 10”, con USB y Bluetooth.

La versión GC tiene un precio de USD 31.990 iva inc. Mientras que la versión GF, tiene un precio de USD 33.990 impuestos incluidos.

La nueva Geely Coolray ya se encuentra disponible en todos los locales de Grupo Fiancar, con la posibilidad de realizar un Test Drive y comprobar la calidad y excelentes prestaciones del vehículo.

Acerca de Geely

Grupo Geely es un fabricante líder de automóviles con sede en Hangzhou, China y fue fundada en 1997 como una subsidiaria de Zhejiang Geely Holding Group.

Geely Holding Group comercializa bajo el grupo automovilístico Geely: Geely, Protón, Lotus y Link & Co. (esta es la primera marca desarrollada luego de la fusión de Geely con Volvo).

Presente en más de 30 países y con 12 fábricas de montaje en todo el mundo, Geely cuenta con 4 centros de diseño (España, Estados Unidos, China y Suecia) y 4 centros de investigación y desarrollo (Suecia, Estados Unidos, España y China).

Los vehículos de Geely se comercializan través de una red de más de 850 concesionarios en China y alrededor de 350 puntos de venta y servicio en mercados extranjeros.



Geely Auto sigue siendo la marca de automóviles china más vendida por cuarto año consecutivo con ventas superiores a 1,32 millones de unidades.



En 2020, Geely Auto diversificó su estructura de ganancias, construyó una sólida estructura de efectivo y capital, mientras continuaba su compromiso con la inversión en Investigación y Desarrollo con el objetivo de acelerar su transición hacia una empresa de tecnología de movilidad eléctrica inteligente.

En el transcurso de 2020, Geely Auto ha superado con éxito la pandemia de Covid-19 mientras acelera su transformación tecnológica. Geely Auto ha continuado manteniendo una fuerte competitividad en el mercado, entregando un total de 1.320.217 unidades y manteniendo su posición como la marca de automóviles china más vendida por cuarto año consecutivo.

Lynk & Co, una marca premium global, vendió más de 175,000 vehículos a lo largo de 2020, un aumento de aproximadamente un 37% interanual. Más de 460.000 usuarios se han unido a la familia Lynk & Co en los cuatro años transcurridos desde el lanzamiento de la marca.

Las ventas en el extranjero de vehículos de la marca Geely Auto alcanzaron un aumento interanual de alrededor del 25% y la expansión en el extranjero de la marca y sus productos aumentó un alcance que cubre 30 mercados con más de 850 concesionarios y con una imagen e influencia de marca en constante mejora.

La expansión global de Lynk & Co está en marcha con la apertura de Lynk & Co Clubs en varias ciudades europeas. La marca traerá un nuevo modelo de negocio que ofrecerá servicios y experiencias de alta calidad a los usuarios europeos. En 2021, Lynk & Co dará a conocer su plan de expansión "Asia-Pacífico".

Para 2021, Geely Auto Group ha establecido un objetivo de ventas global de 1,53 millones de unidades, incluidos los productos de las marcas Lynk & Co y Geely Auto, un aumento interanual del 16%.

Geely Auto ha comenzado la transición a las nuevas arquitecturas modulares BMA y CMA, aumentando las sinergias entre productos y ofreciendo un mayor valor para los usuarios. En 2021, Geely Auto presentará una variedad de nuevos modelos de alto valor, incluido un nuevo SUV basado en la arquitectura CMA, el "Xingyue L", así como un nuevo sedán que se presentará en los próximos meses. Además de lanzar su primer modelo en Europa, Lynk & Co también presentará su primer modelo que utilizará la arquitectura SPA líder en su clase.

Geely Auto planea controlar sus emisiones, lograr la neutralidad de carbono y contribuir a combatir el cambio climático global a través de una mayor introducción de vehículos electrificados premium y asequibles para aumentar la absorción masiva.

Detallado en un comunicado separado, Geely Auto Group ha anunciado el establecimiento de una nueva compañía de vehículos eléctricos inteligentes, Zeekr. Con el lanzamiento de Zeekr, An Conghui dejará su puesto de presidente y director ejecutivo de Geely Auto Group para convertirse en presidente de Geely Auto Group. El Sr. Gan Jiayue asumirá el cargo de Sr. An Conghui como CEO de Geely Auto Group.

Acerca de Grupo Fiancar

Grupo Fiancar comenzó sus actividades en el año 1985 dedicándose a la comercialización de vehículos nuevos y usados. Hoy en día es uno de los más importantes importadores de plaza, siendo representante y distribuidor exclusivo de reconocidas marcas en segmentos que van desde vehículos de pasajeros, utilitarios livianos, motos y camiones de carga. Entre las reconocidas marcas del grupo se encuentran: Mitsubishi, Geely, JAC, Great Wall - Haval, Chevrolet y Fiat. El Shopping de Usados de Grupo Fiancar es el mayor local de venta de usados del país, con la más amplia variedad de modelos y planes de financiación.

La empresa cuenta además con un completo Departamento de Servicios, con profesionales y técnicos especializados y altamente capacitados, y con tecnología de última generación para atender las más diversas necesidades en las áreas de atención de garantías, mantenimiento programado, repuestos originales, chapa y pintura, entre otros.

Dispone también de un moderno centro de logística integral automotriz de más de 50.000 m2 donde centra la operativa del Grupo y que además brinda servicios a otros importadores.

Post venta & Repuestos

Grupo Fiancar, es uno de los representantes de mayor trayectoria como partner de Geely International Corporation en el mercado global y comenzó el plan de introducción de Geely en Uruguay en el año 2008. Hoy en día ya hay más de 8000 unidades Geely circulando en el país.

Todos los vehículos cuentan con una garantía de 100.000 Kms y 4 años total y transferible. A su vez, la marca ofrece la tecnología y el personal técnico altamente calificado y entrenado en toda la red de Concesionarios del país, quienes además cuentan con un completo stock de repuestos para todos los modelos de la marca.

