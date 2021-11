Gerardo Pelusso sobre el ciclo de Tabárez: “Que terminara de esta manera, nadie quería”

El entrenador de fútbol Gerardo Pelusso lamentó la forma en que culminó el ciclo de Óscar Tabárez en la selección uruguaya, y advirtió que quien lo supla, tendrá una tarea “complicada” de cara a las eliminatorias mundialistas, dijo a Subrayado (canal 10) este viernes. “Que termine de esta manera, nadie quería”, indicó.

“Me parece una gran tristeza porque como entrenador, como defensor de los procesos, de los trabajos realizados, hemos hecho un trabajo de muchísimos años que nunca se había hecho aquí en el Uruguay”, expresó.

Sobre el cese de Tabárez, reflexionó: “Yo no analizo ni por qué fue ni cómo fue. Me duele que no haya terminado (las eliminatorias). Por encima del resultado final (...) Entre dirigentes y jugadores estamos nosotros, los entrenadores, que somos los fusibles”.

Pelusso advirtió que “es una decisión difícil” para la situación actual y también para el entrenador que asuma el cargo, a pocas semanas del próximo partido por las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

“Yo lo viví. No así en una situación tan extrema que faltan cuatro fechas y nada más. A mí me toco llegar a una selección en medio de una eliminatoria. Es muy difícil porque tenés dos días de trabajo con todo el plantel, con suerte. Uno, tal vez. Tres, en el mejor de los casos. Recién llegás, podés conocer (a los jugadores) y te pueden conocer, pero creo que ahí hay una situación complicada para el entrenador que venga”, enfatizó.