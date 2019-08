Gigantes agrícolas ponen el foco en la proteína vegetal

Gigantes agrícolas como Bunge y ADM miran el mercado de carne en base a proteína vegetal ante un escenario volátil y de ajustados márgenes en el comercio de granos.

Bunge ya invirtió y con eso logró mostrar ganancias en el segundo trimestre, mientras ADM anunció su intención de entrar al mercado.

La semana pasada Bunge informó que en el segundo trimestre registró una ganancia neta de US$ 214 millones o de US$ 1,43 por acción. En igual período el año pasado la compañía había registrado pérdidas por US$ 12 millones o 20 centavos de dólar por acción. Los analistas preveían que las ganancias entre abril y junio llegaran a 33 centavos por acción.

Bunge informó que en el segundo trimestre ganó US$ 135 millones por el incremento del valor de las acciones que compró en Beyond Meat, una de las principales compañías productoras de carne en base a proteína vegetal.

El valor de las acciones de Beyond Meat se multiplicó por seis desde que realizó su oferta inicial de acciones en mayo. Esto explicó las ganancias contables por la inversión de Bunge en Beyond, que se realizó antes de mayo.

La explosión en el interés por el sector de la proteína vegetal llevó a Beyond Meat –fundada hace una década y que vendió 5.100/ton en el segundo semestre– a tener una capitalización de mercado de casi US$ 12.000 millones contra US$ 8.300 millones de 2018, en un grupo fundado en 1818 y que entre abril y junio comercializó 34 millones de toneladas de granos.

Un día después de la divulgación de resultados de Bunge, el grupo ADM anunció su interés en invertir en el mercado de proteína vegetal. Ejecutivos de ADM dijeron que se está observando para compensar las “desafiantes condiciones externas” generadas por la tensión comercial entre China y Estados Unidos, así como el efecto de la gripe porcina africana en el gigante asiático.

El mercado de proteína vegetal podría crear “oportunidades de crecimiento de largo plazo para nuestro portafolio de alimentos y bebidas”, concluyó la compañía.