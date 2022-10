Gobierno en busca de inversores argentinos para impulsar programa de viviendas sociales

El gobierno lanzó un nuevo programa de viviendas sociales en agosto de este año, una nueva versión de la Ley Promovida que está vigente desde 2011, pero con un tope para su comercialización. En busca de inversores argentinos, una comitiva del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) viajó al país vecino la semana pasada.

"La ley de viviendas promovidas fue muy exitosa y lo sigue siendo. En sus 11 años de vigencia ya se construyeron 30.000 viviendas y este año batimos un récord de 5.000 apartamentos. Pero los precios, por la alta demanda, se dispararon, lo que nos hizo pensar en una nueva herramienta para resolver el déficit habitacional", explicó durante una conferencia de prensa Jorge Ceretta, director nacional de vivienda del MVOT.

Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y un déficit habitacional de 60.000 familias. El nuevo programa busca resolver este problema con la ayuda del Estado y de las empresas privadas.

"Gran parte de los inversores que apostaron a las viviendas promovidas son argentinos. Un público que se sintió atraído por la exoneración de impuestos", explicó Ceretta. Por eso, la comitiva busca ahora atraer empresarios inmobiliarios de ese país.

¿De qué se trata el programa social?

Bajo el nombre de "Entre todos, sueños en obra", el nuevo programa tiene el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para sectores socioeconómicos bajos y medios, y fomentar la construcción en todo el país.

En concreto, el nuevo programa generó el mecanismo para el financiamiento directo a las empresas por parte del MVOT mediante participación en el capital de la que podrá alcanzar hasta el 80% del costo total del proyecto incluido terreno, en proyectos de hasta ocho viviendas.

"Tendrá los mismos beneficios en torno a la exoneración de impuestos que las actuales viviendas promovidas. Pero la principal diferencia es que, en estos casos, hay subsidios por parte del gobierno y hay un tope a la hora comercializar los inmuebles", indicó el jerarca.

La experiencia de la Ley Nº 18.795, impulsada en 2011, mostró un alza más que significativa en los precios desde su lanzamiento. "La oferta se concentró en Montevideo y los precios de comercialización van entre US$ 150 mil y US$ 200 mil para un apartamento de tres ambientes", ejemplificó.

Un monoambiente tendrá un techo de US$ 53.500, un dos ambientes US$ 68.500, un tres ambientes US$ 84.000 y un cuatro ambientes US$ 98.000.

La búsqueda de inversores

Desde la cartera, explicaron que ya hay 25 proyectos presentados a punto de ser aprobados, mientras que cuatro ya cuentan con habilitación. La principal característica de este programa social es que busca incentivar a los desarrolladores chicos y en el interior del país.

"Vinimos a Argentina a reunirnos con empresarios y también a buscar formas alternativas de construcción. Porque al tener un tope de precios en las ventas, las construcciones deben ser más eficientes", remarcó Ceretta.

En ese sentido, los proyectos más grandes podrán tener un uso mixto. Es decir contará con viviendas "entre todos" pero también con el ya sistema "Promovidas". "Esto le permite al desarrollador poder entrar a zonas más caras, por la incidencia del terreno", dijo.

RIPE- El Cronista