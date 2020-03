Gobierno enviará al Fondo Coronavirus el ahorro por partida de prensa de Diputados

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló este viernes con el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, y le informó que el ahorro por la eliminación de la partida de prensa –votado el miércoles pasado– será volcado al Fondo Coronavirus, la caja que separó el gobierno para atender la emergencia social y sanitaria.

"Cuando se liquide el mes de abril, la Cámara de Diputados no va a solicitar el dinero para esta partida ya que se dejó sin efecto. Por tanto, Economía no la manda. Ese dinero que Economía no manda a la Cámara de Diputados, lo va a destinar al Fondo Coronavirus", explicó Lema a El Observador.

La Cámara de Representantes votó el miércoles por unanimidad la eliminación de la ejecución de la partida de prensa, lo que representa un ahorro de $ 3,2 millones mensuales para Rentas Generales. Hasta que lo disponga el Ejecutivo, ese monto será utilizado para paliar la crisis.

Desde 1988, los legisladores reciben reciben mes a mes, junto a su salario, un monto de $ 31 mil pesos para destinar a la compra de diarios, semanarios y revistas. En los hechos, la partida es utilizada discrecionalmente por todos los partidos políticos. A partir del próximo mes, los diputados dejarán de percibir esa erogación, lo que supone en la práctica una disminución del entorno del 20% en el salario.

Como el gasto está incorporado al Presupuesto de la Cámara, su eliminación definitiva debe ser discutida en la instancia presupuestal prevista para la segunda mitad del año, aunque ya hay consenso para hacerlo.

El ahorro fue uno de los lineamientos que Lema se fijó a comienzos de año, cuando se confirmó que sería el primer presidente de la legislatura.

La situación de emergencia aceleró el trámite de la eliminación de la partida de prensa y los siete partidos representados en la Cámara Baja acordaron cancelar la liquidación de ese gasto a partir de abril.

Pese al acuerdo, la sesión de este miércoles derivó en fuertes cruces entre oficialismo y oposición en torno al destino del ahorro. El Frente Amplio presentó una moción para que el dinero se enviara al Sistema Nacional de Emergencia (Sinae), pero la propuesta fue rechazada.

En cambio, prosperó un aditivo presentado por las bancadas del oficialismo y el PERI por el cual se exhortaba al Poder Ejecutivo "a que al momento de darle destino a los rubros generados a raíz de la no ejecución de la partida, valore e indique que los mismos sean adjudicados a organismos que por sus competencias y necesidades atiendan las urgencias más importantes que las circunstancias ameriten".

Desde el oficialismo argumentaron que, por un lado, no había forma jurídica de direccionar el gasto –por no tratarse de una instancia presupuestal– y, por otro, que era preferible darle al gobierno la posibilidad de determinar exactamente dónde sería "de más ayuda".

Si bien la oposición argumentó que con su decisión los recursos quedarían "inmovilizados" hasta fin de año, Lema señaló que habló con el presidente esta mañana y que le "confirmó" que el dinero sería utilizado para el Fondo Coronavirus.

"En vez de apurarnos a darle un destino dentro de la cantidad que podía haber –hablamos de Sinae, ASSE, el Programa Calle del Mides, el BPS, el Fondo Nacional de Recursos–, lo que dijimos fue: ¿para qué apurarnos? Mejor generemos el ahorro y que el Ejecutivo, que valora el estado de situación con mayor profundidad, sea el que le dé un destino a esos recursos. Creo que se consolida la idea de que el destino sea el mas apropiado y el más eficiente en virtud del estado de situación", expresó el presidente de la Cámara de Representantes.

Según fuentes políticas, el Senado –presidido por la vicepresidenta Beatriz Argimón– analizar seguir el mismo camino.