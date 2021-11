Gobierno pide “simplificar” discusión sobre la LUC, mientras que socios reivindican hablarle a "públicos distintos"

La Ley de Urgente Consideración (LUC) parece un tema ineludible en el debate político. El referéndum para validar o derogar 135 artículos del buque insignia de la administración Luis Lacalle Pou alimenta discusiones encendidas entre dirigentes, motiva dardos cruzados entre oficialismo y oposición, y ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda del gobierno.

Pero aunque así lo puedan constatar cualquiera que revise mínimamente algún informativo, portal o red social, la mayoría de los uruguayos está bien lejos de conocer los pormenores de la normativa impugnada y los efectos de su vigencia a más de un año de su aprobación.

Ambas caras de la moneda –el lugar privilegiado de la LUC en la agenda política y el desconocimiento o desinterés en gran parte de la población a esta altura del partido– quedaron en evidencia este jueves en la Torre Ejecutiva, cuando representantes de los cinco partidos de la coalición multicolor se reunieron para coordinar los pasos a seguir en la incipiente campaña de cara a la consulta popular en 2022.

La reunión mensual de coordinación que encabeza el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, con legisladores del oficialismo sirvió de marco para discutir formas de unificar criterios en la defensa de la LUC, que hasta ahora ha avanzado más bien a partir de empujes sectoriales o individuales y motivado algunas diferencias entre los socios.

Al igual que en la reunión del jueves pasado en la residencia de Suárez –donde el presidente Lacalle Pou recibió a los líderes de los cinco partidos de la coalición–, y de la misma forma que el sábado en el acto del sector Todos del Partido Nacional, el publicista y asesor presidencial Roberto Lafluf estuvo a cargo de la presentación de un informe de opinión pública –con insumos recabados en estudios de focus group– que advierte el alto grado de desconocimiento de lo que dice la LUC y cada uno de los artículos impugnados, y por tanto fundamenta la estrategia de llevar la discusión a un terreno más "simple".

"Se habló de la necesidad y conveniencia de ordenar, simplificar y humanizar la discusión", dijo uno de los participantes.

En particular, los estudios revelaron que la LUC "no está en la conversación de las familias" y que incluso muchos votantes "ni siquiera tienen claro" si la normativa ya está vigente o no.

En ese sentido, Lafluf presentó los spots divulgados por el sector Todos este fin de semana, y que hacen hincapié en el concepto de "libertad" como denominador común que atraviesa toda la ley. En la reunión se destacó que los estudios de opinión coinciden al mostrar la buena evaluación del gobierno por parte de la ciudadanía, entre otras cosas debido a la gestión de la pandemia, que a raíz de ello la apelación a la libertad ha tenido gran aceptación entre los uruguayos, y que la LUC incluye varios elementos que "amplían" o "garantizan" libertades.

Asimismo, el publicista presentó una gráfica con un eje vertical y otro horizontal en el que se ubicaban distintos capítulos de la LUC en función de su evaluación por parte de los votantes oficialistas y de los opositores.

Fuentes que participaron de la reunión dijeron que entre los temas que tienen mayor aceptación en los votantes de la coalición están la inclusión financiera, la regla fiscal, la portabilidad numérica y el nuevo régimen de adopciones. Este último asunto incluso presenta adhesiones fuera de los votantes de la coalición de gobierno, en la medida en que se resalte el "acortamiento" de los tiempos para concretar una adopción.

Del lado contrario, los votantes opositores ven de forma negativa los cambios en la gobernanza de la educación y los artículos que otorgan mayores facultades a la policía, y que por tanto alimentan temores a abusos en el uso de la fuerza.

Por su parte, los estudios de focus group evidenciaron que los cambios en la fijación de precios de combustibles constituyen un asunto que acerca las opiniones entre oficialistas y opositores, ya que en ambos grupos genera "preocupación", según relataron participantes del encuentro.

Respecto a la seguridad, Lafluf informó que una mayoría percibe "avances" y reconoce "un cambio", pero que la inseguridad también sigue generando "preocupación" en una parte importante de la opinión pública.

Criterios únicos o múltiples

La reunión se dio en momentos en los que algunos socios del Partido Nacional en la coalición reclaman mayor participación en la coordinación de la campaña. El semanario Búsqueda informó este jueves acerca de dirigentes del Partido Colorado y de Cabildo Abierto que plantearon cierta disconformidad por el contenido de los mensajes difundidos por el sector Todos y su vinculación con el Partido Nacional.

El diputado Gustavo Zubía, del sector Tercera Vía del Partido Colorado, dijo a El Observador que planteó la necesidad de lograr una "coordinación mucho más intensa" en lo que refiere a actos políticos y spots publicitarios, y criticó que la campaña presentada por Lafluf estaba "centrada en un público con mayor afinidad" al "centro" del electorado. En ese sentido, Zubía propuso generar en conjunto un "organigrama común" para que luego cada sector salga a la cancha en busca de su público. "Tenemos que plantear diferentes puntos de vista y escuchar diferentes puntos de vista", afirmó el legislador, que tras la difusión de los spots elaborados por Todos filmó su propio video casero en el que ironizaba acerca de la diferencia de recursos.

Según Zubía, si bien algunos participantes del encuentro argumentaron a favor de una campaña publicitaria genérica, él propuso que cada sector partidario genere contenido para su público. "El que escucha a Lacalle es un público, el que me escucha a mí es otro público", agregó.

Para Zubía este es el comienzo de una "etapa de discusión", que deberá ser "igualitaria", y que dé el "puntapié inicial de reuniones de una eventual coordinación".

Iván Posada, diputado del Partido Independiente, valoró como "muy interesante" el informe de Lafluf, aunque aclaró que se trató de aporte "de un sector del Partido Nacional" y que "cada partido verá" cómo utilizarlo.

El senador colorado Germán Coutinho, quien también participó del encuentro, dijo en rueda de prensa que "cada sector de cada partido" está manejando su campaña "de forma independiente".

Participantes del encuentro afirmaron que ese material "se puso a disposición" para que cualquier sector lo pudiera utilizar. Lafluf explicó que la corta duración de los videos responde a que están pensados para las redes sociales, donde "la atención" dura apenas "unos segundos".

Otro aspecto que se conversó fue la necesidad de "informar" y "explicar" los efectos de los artículos. Al respecto, Posada dijo que, de acuerdo a los análisis cualitativos presentados, "cuando se informa" sobre el contenido de las leyes en general reciben una mayor "aceptación". Varios participantes coincidieron en que la estrategia debe ser "combatir la tergiversación".

Por su parte, y en lo netamente operativo, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado planteó por ejemplo que si un dirigente importante va a un departamento a hacer un acto, ese mismo día no vaya otro dirigente importante de otro partido "para no pisarse".