Gobierno prevé elevar 30% la inversión en infraestructura: el detalle rubro por rubro

En la Exposición de motivos de la Ley de Rendición de Cuentas 2021, el Poder Ejecutivo espera que los recursos destinados a obras de infraestructura y vivienda en lo que resta del quinquenio —incluyendo 2022—, tenga una ejecución promedio "anual muy superior (30% aproximadamente) a la ya realizada en promedio en el bienio 2020- 2021". El total proyectado para el período 2022-2024 se fijó en US$ 7.175 millones.

En ese sentido, el gobierno prevé que durante la actual administración, se ejecuten obras de infraestructura y vivienda por una suma del orden de US$ 10.800 millones, lo que equivale al 3,3% del PIB promedio del período contemplando todas las formas de ejecución.

Rendición de Cuentas 2021.

En el período 2022-2024 la inversión destinada a viabilidad se proyectó US$ 2.411 millones, la de energía en US$ 1.259 millones, la de telecomunicaciones en US$ 512 millones, agua y saneamiento US$ 223 millones, otros US$ 587 millones en puertos y aeropuertos, en infraestructura ferroviaria US$ 474 millones, y en otros tipos de infraestructura US$ 611 millones. En el caso de vivienda, la inversión proyectada para el período 2022-2024 se estimó en US$ 1.098 millones.

En el caso de las obras en las rutas, la Dirección Nacional de Viabilidad del MTOP ejecutará US$ 202 millones entre 2022-2024 por contrato directo y otros US$ 381 millones a través de contratos PPP. En tanto, a través de la Corporación Vial del Uruguay (CVU) se canalizarán US$ 1.542 millones. El grueso será a través de la malla concesionada (US$ 755 millones) y los contratos Cremaf (US$ 507 millones). Los contratos Cremaf implican, en términos generales, la realización de la obra en dos años y el posterior mantenimiento y el repago en 10 años.

"El mecanismo presenta la ventaja de ser más ágil y sencillo que el de las PPP y supone, por un lado, un pago fijo (mediante certificados irrevocables de pago) y por otro, pagos por disponibilidad asociados a la disponibilidad y al cumplimiento de niveles de servicio durante la etapa de mantenimiento. Ambos pagos se realizan al cabo de los 10 años de la concesión de mantenimiento. Este tipo de mecanismo de ejecución es otra forma de posibilitar la participación del sector privado en la financiación de obras de infraestructura pública a un costo menor que la PPP", argumenta el Ejecutivo.

Rendición de Cuentas 2021.