Godín: "Debemos centrarnos en el partido contra Colombia porque es un rival directo"

El capitán de la selección nacional, Diego Godín, arribó en la mañana de este domingo a Montevideo junto a sus tres compañeros de Cagliari, Nahitan Nández, Martín Cáceres y Gastón Pereiro, para sumarse desde este lunes a los entrenamientos de la celeste de cara a la triple fecha de Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 ante Colombia, como local en el Gran Parque Central, Argentina y Brasil.

"Vengo con la ilusión de siempre e intentaremos mantener la línea ascendente en cuanto a juego y resultados. Sabemos que para nosotros son tres finales", dijo Godín en el aeropuerto de Carrasco en una improvisada conferencia de prensa.

Respecto a los rivales, sostuvo que "son tres selecciones importantes, difíciles, porque habrá que jugar ante Argentina y Brasil afuera. Sabemos lo que es la Eliminatoria y lo importante es sumar, el objetivo para llegar al Mundial es sumar. Nuestra expectativa es ganar el jueves contra Colombia en casa y contra un rival directo, con toda la energía que nos transmitió la gente y con un estadio que esté con todo el aforo permitido".

A su vez, el capitán celeste habló de la lesión que lo dejó fuera del partido contra Ecuador y también en la pasada Copa América, aunque aclaró que "no es una lesión muscular, es un problema en el tendón que vengo arrastrando, haciendo un esfuerzo para jugar en el club y en la selección, como me pasó en la Copa América. Es una tendinitis rebelde, pero mientras no me perjudique, tengo que intentar llevarla".

Dijo que no le preocupa nada, salvo "intentar sumar puntos, como sea, pero sumar, que nos dejen bien posicionados en la tabla, más allá de las formas. Acá lo principal es sumar y estar en el Mundial".

Godín insistió: "Debemos centrarnos en el partido con Colombia, es el primero, el más importante sin duda, y vamos a jugar con la fuerza de la gente y son tres puntos que no se pueden escapar".

Y añadió: "Siempre es especial jugar en Uruguay, fue especial jugar en el Campeón del Siglo y volver al Parque Central también será algo muy lindo. Se sintió el empuje de la gente y eso para nosotros es muy especial".

El zaguero también habló del recambio que tiene la selección y de Ronald Araújo, quien lo suplantó en el último encuentro contra Ecuador.

"Ronald es un joven con una fuerza bárbara viene acumulando experiencias en su club y en la selección, da garantías y va a seguir creciendo", expresó.

Respecto a su propio futuro en la celeste dijo que "por un tema de edad, claro que pienso que puede ser el último baile, pero el gran objetivo es clasificar a Uruguay al Mundial".