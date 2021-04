Godín elogió la "temporada impresionante" de Suárez y quiere ir a la Copa América para "poder ganarla"

Diego Godín, ídolo de Atlético de Madrid que hoy juega en Cagliari de Italia, destacó el momento de Luis Suárez en los “colchoneros” y dijo que se esperaba el buen nivel del “Pistolero” en el equipo rojiblanco, donde el salteño es goleador y figura.

“Sí, lo esperaba. Siempre supe que tanto Suárez como Edi (Cavani) eran jugadores que estaban hechos para jugar en el Atleti”, dijo el zaguero en una entrevista con el diario AS de Madrid.

“Sí me esperaba su rendimiento”, agregó. “Luis venía de un fin de temporada con el Barcelona que no había sido bueno y no había sido fácil desde lo anímico. Se vio cuando llegó, en los primeros meses Luis no estaba fino, ni bien físicamente”, sostuvo.

AFP

Suárez y Godín en Barcelona - Inter

Suárez se adaptó y explotó en los colchoneros, líderes de La Liga de España, y registra 19 goles en la temporada, segundo en el “pichichi”, cuatro tantos por detrás de su excompañero y amigo Lionel Messi. Además, llegó a los 500 goles en su carrera.

“Hoy se le ve rápido, explosivo, dentro del área llega siempre él, tiene la fuerza para meter el cuerpo y generar problemas”, agregó Godín. “Luis cerca del área siempre se la ingenia de una manera u otra para lastimar. Está haciendo una temporada impresionante. En menos de un año se ha ganado a la afición y se ha ganado el respeto de todos”.

Suárez y Godín con Barcelona y Atlético

Copa América, Catar: los objetivos de Godín

Con 35 años, el capitán de la celeste no se fija un tope de edad hasta la que va a seguir jugando y quiere ir temporada a temporada.

“Yo no fijo si me quedan dos, tres o cuatro años. Voy año a año. Y mi gran objetivo ahora es ayudar al Cagliari a salvarse (del descenso). Vine por una decisión familiar. Es un grandísimo club, aquí nos aman a los uruguayos y mi gran objetivo a corto plazo es lograr la salvación”, contó.

Luego, marcó sus metas con la selección uruguaya, con la Copa América de Argentina-Colombia de este año y el Mundial de Catar 2022 en el horizonte. “A medio plazo es poder jugar la Copa de América, poder ganarla y poder clasificar a Uruguay a otro Mundial, porque en un año se define todo, porque se juega la Copa de América, se juega la clasificación del Mundial y ya sabremos si Uruguay va a estar en el Mundial 2022”, señaló.

AFP

Suárez y Godín en el Complejo

“Como capitán y como líder de mi selección es poder llevar a Uruguay a una cita mundialista más y poder jugar mi cuarto Mundial. Y esto es en un año y medio. No es tanto, pero es mucho, porque en el fútbol en año y medio pasan un montón de cosas”, expresó.

Luego, irá viendo cómo sigue su futuro. “Una vez consigamos estos objetivos, seguiremos año a año y vamos viendo cómo sigue mi carrera, pero no me fijo un tope de que voy a jugar hasta los 40, hasta los 37… Voy llevándola y ver cómo responde el cuerpo. Y tener las ganas, porque la cabeza manda”.

EFE

Suárez y Godín con la celeste

Godín también fue consultado por qué se fue de Atlético de Madrid, donde era capitán e ídolo del equipo.

“No se llegó a un acuerdo para la renovación, así de claro”, respondió. “Eran nueve años, se había cumplido un ciclo y me picó el bichito de vivir otra experiencia. Pero yo con el Atleti no puedo tener malas palabras, con nadie. Lo que tengo son buenos recuerdos, recuerdos de la afición, de mis amigos, de la gente que trabaja en el club, buenos recuerdos de todo y de todos”.

La salida fue un momento “difícil”, recordó. “En su momento lloré porque es difícil cuando te vas de tu casa, cuando te marchas del lugar donde siempre quisiste estar, del lugar que amas, donde tienes gente que te quiere y que uno quiere. Pero siempre tendré bonitos recuerdos del Atleti”.