Godín: "No sirve de nada decir que nos sentimos favoritos"

Enviado a Belo Horizonte, Brasil

El capitán de la selección nacional, Diego Godín, compareció a la conferencia de prensa en el Estadio Mineirão junto al Maestro Tabárez previo al compromiso del domingo que oficiará de debut para la celeste ante Ecuador en la Copa América 2019.

“Estamos con la ansiedad y las ganas de antes de cualquier torneo con la selección. Un torneo así genera mucho más expectativa que un partido amistoso. Veremos qué podemos mostrar en el campo en un grupo parejo y competitivo. Sabemos que va a ser duro y difícil, pero con unas ganas tremendas de empezar este torneo”, dijo Godín.

A su vez, el capitán celeste sostuvo que "el sueño máximo que puedo tener como uruguayo y como capitán es poder ganar un título. Sería un sueño y es a lo que aspiramos. Venimos a ganar con la ilusión y el sueño intacto antes de empezar".

"Es una linda oportunidad que tenemos. Contamos con un equipo para ilusionarnos. No sirve de nada decir que nos sentimos favoritos. No aporta nada. Tenemos un gran equipo y venimos bien preparados, luego de un proceso de más de 13 años con jugadores que se han insertado al grupo y eso te da un plus para llegar fuerte y convencido de lo que tenemos que hacer, pero no te asegura nada. Tenemos una linda oportunidad, pero sabemos que enfrente hay selecciones que aspiran a lo mismo", agregó.

Para Godín, "una cosa es ser candidato, somos una selección con muchísima historia, pero tampoco tiene sentido hablar de favoritismo, no nos suma ni nos aporta hablar de eso. Para nosotros es importante preparar el partido. Hay mucha paridad entre las selecciones y se acercó esa brecha que existía antes. No es por esquivar el tema ni por ningún miedo".

El capitán tiene claro que "a veces por detalles ganás o perdés. Todo es importante, defender o atacar en grupo, la pelota parada, pero la concentración es fundamental. Acá jugamos todos y todos somos importantes. No resaltan las individualidades, por más que tenemos grandes individualidades en el equipo. Si bien contamos con un gran mediocampo, los partidos se ganan en las áreas".

A la hora de hablar de lo que significa un debut, sostuvo: "El partido más difícil e importante es el primero, porque aparece el nerviosismo, nadie quiere fallar, siempre hay más tensión y depende ese resultado de cómo jugarás los otros encuentros".