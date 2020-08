Godín recuperó la sonrisa en Europa y va por su tercera Europa League

Luego de un arranque complicado en Inter de Milán, Diego Godín consiguió la titularidad en el equipo italiano y en el cierre de la temporada ha estado desde el vamos en el equipo de Antonio Conte que la semana pasada se metió en el "Final 8" de la Liga Europa y que este lunes avanzó a las semifinales tras superar a Bayer Leverkusen por 2-1.

Después de 10 años, el equipo neroazzurro vuelve a una semifinal europea, lo que no ocurría desde 2010, cuando terminó conquistando la Liga de Campeones.

Para el uruguayo, en caso de acceder al título, será su tercera Europa League (Liga Europa). Las otras dos las ganó con Atlético de Madrid en 2011 y 2017. Además ganó tres Supercopa de Europa.

"Tenemos que disfrutar de esto porque después de diez años el Inter juega una semifinal europea”, dijo Godín a Sky Sport tras el partido ante los alemanes.

No la tuvo fácil

El capitán de la selección uruguaya compartió la conferencia de prensa con Conte y reconoció que no le fue fácil ganarse un lugar en su equipo.

"Todo lo que hice en mi carrera tengo que ponerlo en el campo”, expresó. “Pienso que después de mucho tiempo entendí las ideas del técnico, aprendí a moverme en los espacios, que es totalmente distinto con respecto a lo que hacía en Atlético y también en Uruguay", dijo.

AFP

El saludo de Conte y Godín tras superar a Getafe

El zaguero estaba acostumbrado a jugar con línea de cuatro en “los colchoneros”, donde fue ídolo y capitán, y también en la celeste.

Conte juega con tres en el fondo, lo que significó toda una adaptación para Godín, quien a sus 34 años debe hacer un mayor esfuerzo físico.

"Jugar con este sistema es distinto, tengo que exigirme mucho para presionar. Pero ahora me siento bien, y puedo ayudar. Luego la experiencia se ve en pequeñas situaciones en el campo", agregó en conferencia.

Con respecto a su posición en la zaga, dijo que puede adaptarse. “Puedo jugar por la derecha, por la izquierda. Ahora me siento bien y esto es lo importante. El equipo está bien en defensa y en ataque”.

El zaguero también expresó sus sensaciones cuando le tocó estar en el banco de suplentes, algo a lo que no estaba acostumbrado en el equipo de Diego Simeone.

"Lo más importante para mí es la parte humana, respetar a todos. Sabía que si no jugaba debía hacer algo más, trabajar más, y lo hice”, señaló.

Ina Fassbender / AFP

“En el parón (por la pandemia) me entrené aún más. Intenté meterme en el equipo poco a poco, siempre respetando al compañero. Sabemos que un jugador lo que quiere es jugar. Si no juego no estoy bien, pero siempre respetando las decisiones", subrayó.

Tras la vuelta de la Serie A, de los 12 partidos disputados por Inter, Godín fue titular en seis de ellos. En total tuvo 23 presencias con 18 juegos como titular, un número inferior a los de su última temporada en Atlético, donde jugó 30 partidos, con 28 desde el arranque.

A nivel europeo, el uruguayo fue titular en cinco partidos de la fase de grupos de Liga de Campeones, en la que no lograron avanzar, y en los cuatro de Liga Europa disputados, dos en febrero ante Ludogorets, y los recientes ante Getafe, en el que hizo un penal, y el de este lunes.

Ina Fassbender / AFP

Una final

“Para nosotros la final será el próximo partido (la semifinal). Debemos encararlo de esta manera. Es a partido único y para nosotros será como una final", dijo Godín, a la espera de conocer al próximo rival de Inter, que saldrá del ganador del duelo Shakhtar Donetsk-Basilea de este martes.

El equipo de Milán ha tenido un gran regreso luego de la pausa por el coronavirus. Su victoria ante Leverkusen y su racha de una única derrota en los 12 partidos de la Serie A desde su reanudación convierten a Inter en principal favorito a levantar el trofeo en la final del 21 de agosto en Colonia, Alemania, y más aún tras ver cómo este lunes Manchester United precisó de la prórroga para deshacerse del modesto Copenhague.

El vicecampeón de la Serie A italiana, que no gana la segunda competición europea desde 1998, tuvo en ataque a Lukaku en gran nivel este lunes.

Lars Baron / Pool / AFP

El internacional belga volvió a valerse de su tamaño para anotar el segundo gol ante Leverkusen con un remate casi desde el suelo.

Lukaku suma cuatro goles en esta edición de la Liga Europa, a la que el Inter accedió en dieciseisavos como uno de los mejores terceros de fase de grupos de la Champions.

Autor de 12 goles en los últimos 12 partidos que ha disputado en la Europa League y con jugadores de clase escoltándolo como el argentino Lautaro Martínez o el chileno Alexis Sánchez, el belga parece prácticamente imparable.

"La defensa ha vuelto a hacer un gran trabajo esta noche. Estamos creciendo, pero tenemos que aprender a liquidar los partidos cuando tengamos oportunidad de hacerlo, y no lo hicimos esta noche", reconoció el delantero, quien, sin nombrarlo, elogió a Godín.

Con base en agencias