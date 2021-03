Godín y su cruce con Zlatan: “Nos divertimos: él me insultaba en su idioma, yo en el mío”

El capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, analizó su momento en Cagliari de Italia, donde lucha para evitar que el equipo al que llegó en esta temporada evite la caída a la segunda división.

El zaguero de 35 años también repasó su presente en el “calcio” italiano, habló de su futuro una vez que deje las canchas y repasó el duelo que mantuvo con el sueco Zlatan Ibrahimovic cuando se enfrentó a Milan en enero.

"No me gustan los que me faltan al respeto”, dijo sobre el cruce con Ibrahimovic. “Con él nos divertimos: él me insultaba en su idioma, yo en el mío. Pero todo se queda en el campo”, agregó en la entrevista que dio a 'La Gazzetta dello Sport'.

El cruce de Godín e Ibrahimovic

Su equipo, Cagliari, donde también juegan los uruguayos Nahitan Nandez y Gastón Pereiro, está en zona de descenso directo, en el puesto 18 de 20, a un punto de Torino para salir de esa posición, y a falta de 10 fechas para terminar la Serie A.

Al respecto, Godín señaló cómo se dio su llegada al club de Cerdeña: "Pepe Herrera (su suegro y exfutbolista de Cagliari), hace seis meses, me decía: 'Debes ir allí, es el sitio para ti, aman a los uruguayos'. Firmé por dos años, y si nos salvamos quiero respetarlos".

Godín e Ibrahimovic

El zaguero llegó a su actual equipo luego de un paso por Inter de Milán donde le costó ganarse la titularidad, algo que logró en el cierre de la temporada.

"Solo nos faltó ganar”, comentó. “Llegamos en el segundo puesto de la Serie A y en la final de la Europa League. Estuvimos a un paso de una temporada histórica, hacía 10 años que el equipo no disputaba una final europea".

Sobre su salida de Inter, dijo que esa era un cuestionamiento para hacerle al entrenador Antonio Conte. "Debería preguntarlo a Conte, Marotta y Ausilio. Fue decisión del entrenador. Yo tenía tres años de contrato".

Godín en Cagliari

Godín también calificó como un “amigo” a Diego Simeone, quien fue su entrenador en Atlético de Madrid. “Me ha dado y enseñado mucho. Crecí con él”.

Ahora en Cagliari, el defensor comparte equipo con Gio Simeone, el hijo del “Cholo”. “Giovanni tiene mucha fuerza de voluntad y la actitud adecuada. Va a seguir mejorando en su carrera”, expresó al hablar sobre el atacante argentino.

Godín e Ibrahimovic

El capitán celeste también fue consultado por sus apodos y contó que en Inter de Milan lo llamaron "sceriffo (alguacil)”. “Prefiero Faraón. Me lo puso un comentarista uruguayo cuando marqué el primer tanto de la selección a Egipto", dijo, en referencia a la forma en que lo llamó el relator Rodrigo Romano.

Con 35 años, Godín ya empieza a vislumbrar su futuro fuera de las canchas, aunque parece que seguirá vinculado al deporte. "De momento, juego”, señaló. “Seguiré trabajando en el mundo del fútbol, podría decir en cualquier parte. Me veo en muchos papeles".