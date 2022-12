Gonçalo Ramos, el amigo de Darwin Núñez que le ganó el puesto a Cristiano Ronaldo y le metió un hat-trick a Suiza

Gonçalo Ramos fue la gran sorpresa del entrenador de Portugal Fernando Santos para enfrentar este martes a Suiza por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El delantero de 21 años, quien juega en Benfica, le sacó el puesto a Cristiano Ronaldo quien tuvo que arrancar el partido desde el banco de suplentes.

Ramos fue junto al zaguero Antonio Silva, también de Benfica, una de las sorpresas de la lista de 26 jugadores de Portugal.

Su primer partido con la selección lo jugó a escasos días del inicio de Qatar cuando los lusitanos vencieron 4-0 en Lisboa a Nigeria, en su último apronte para disputar el grupo H donde derrotaron a Ghana 3-2 y a Uruguay 2-0 para luego perder 2-1 contra Corea del Sur, alineando a varios suplentes.

Entró por Silva André Silva a los 67' y a los 82' ya marcó su primer gol. Solo la tuvo que empujar a la red tras asistencia del lateral Raphael Guerreiro.

Patricia De Melo Moreira / AFP

El festejo con Pepe

Jugó por las selecciones sub 17, sub 19 y sub 21 anotando 21 goles en partidos oficiales.

Entre el 2021 y este año destacó en la clasificación para el Europeo sub 21 donde hizo 12 goles en 10 partidos.

En Benfica, club donde se formó, trabó gran amistad con el uruguayo Darwin Núñez quien jugó en las Águilas en las temporada 2020-2021 y 2021-2022 (48 goles en 85 partidos) para luego ser transferido a Liverpool.

"Darwin es mi colega y amigo. Es un estupendo delantero", declaró Ramos antes del partido con Uruguay donde Portugal ganó cómodamente 2-0 tras un pésimo planteo del entrenador Diego Alonso.

En julio de 2020 debutó con el primer equipo de Benfica. Entró a los 85' e hizo dos goles, contra Deportivo Aves.

Ahora lleva 45 partidos en el primer equipo de Benfica y suma 20 goles.

Mide 1,85 metros, es derecho, pero le pega con las dos piernas, tal como mostró en el primer gol ante Suiza, con un zurdazo imposible para un golero del calibre de Yann Sommer.

Contra Suiza se despachó con un exuberante hat-trick y de yapa le dio una asistencia a Raphael Guerreiro.