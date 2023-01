Gonzalo Bergessio analiza una oferta de Liverpool y dijo que Decurnex no le contestó sus mensajes

El exdelantero de Nacional Gonzalo Bergessio criticó a José Decurnex porque no le contestó varios mensajes al momento de su partida del club, dijo que no se arrepiente de haber rechazado renovar contrato con una rebaja salarial en los tricolores y confesó que Liverpool le hizo una oferta para volver al fútbol uruguayo.

En declaraciones a Punto Penal, de Canal 10, donde se le consultó si sentía arrepentimiento por no haber renovado contrato a comienzos de 2022 dijo: "No, para nada. Llegué a Nacional después de tener una propuesta mayor de Chile, terminó el primer año, no me pagaron durante seis meses, vino la dirigencia nueva que se portó muy bien pero ajustamos, bajamos el sueldo para quedarme en Nacional y así fue constantemente. En el último año consideré que no lo merecía. Había hecho 23 goles, fue el año en promedio que más goles hice, más allá que no salimos campeones. No me arrepiento, hice lo que pensaba y hubiese sido contraproducente porque si me quedaba el técnico no me iba a considerar. Por algo se dieron las cosas así. Hasta el último día di todo y más por Nacional. La gente lo sabe y a mí lo que me interesa es lo que diga la gente, el resto me tiene sin cuidado".

"No me dolió que no me llamaran ahora porque hay que analizar todo, está Gigliotti, firmó Ramírez; hay que ser realistas. Nacional tiene muy buen plantel, no necesitaría tener otro jugador ahí. No me enojé. Si ya los dirigentes habían decidido el año pasado que no tenía que estar, este año no iban a tener por qué cambiar. Con Balbi cada tanto hablamos y son las personas que deciden el plantel, el técnico y hay que respetar", agregó.

También le preguntaron qué había pasado con José Decurnex porque en determinado momento se hablaba que el argentino se iba a retirar en el club y se iba a quedar para ocupar algún cargo en la institución, luego del retiro.

"Habría que preguntarle a Decurnex. Yo cuando me fui, que no renovaba, lo escribí tres, cuatro veces y no me contestó nunca. No entiendo todavía por qué y se lo hice saber a otros dirigentes de mi molestia porque de última como caballero me tendría que haber dicho 'Gonzalo, nos vemos'. Por todo lo que vivimos juntos. Y nunca me contestó, la verdad que no sé por qué. Nunca pasó nada como para dañar la relación entre nosotros. En el fútbol nadie se queda para siempre. Sí obviamente que están las puertas abiertas para hacer cosas importantes por el club, siempre queriendo que Nacional crezca porque es un club que tiene que volver a pelear cosas importantes a nivel internacional".

"Estoy hablando con varios clubes, no solo con Liverpool, pero no cerré en ningún lado todavía, tengo posibilidades de quedarme en mi país. Liverpool me hizo una proposición, pero lo está hablando mi representante", dijo sin profundizar ni dar detalles.

Bergessio también dijo que tuvo llamadas o recibió mensajes de otros clubes para volver al fútbol uruguayo. "Coco Conde por Danubio, dirigentes de Defensor Sporting con los que tengo buena onda, con exjugadores de Wanderers un acercamiento. Estoy agradecido porque demuestra que se hicieron las cosas bien".

"Peñarol nunca me ofreció nada. Tuve la chance antes de venir a Nacional, cuando estaba Gonzalo De los Santos, pero quedó ahí".

Sobre el mensaje de Instagram que publicó en diciembre en medio de las negociaciones de Léo Coelho para pasar de Nacional a Peñarol, el argentino dijo: "En ese momento no sabía que Coelho ya estaba en Peñarol. Sí se escuchaba. Pero no lo dije por él, es algo que pienso yo, es personal. Y después salí a aclarar que cualquier tipo de violencia está mal, porque él tiene una familia y es una decisión profesional y futbolística y hay que aceptarla. No tengo nada contra él, es fútbol esto, puede pasar que hoy estés en un cuadro y mañana en otro".