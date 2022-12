“Gracias, fui inmensamente feliz”: la despedida de Nacional de un jugador que no seguirá

El plantel 2023 de Nacional, que será dirigido por el argentino Ricardo Zielinski, va tomando forma y en las últimas horas se conoció otro jugador que no seguirá en el club al finalizar su contrato.

Foto: Leonardo Carreño.

Martín Rodríguez

Se trata del arquero Martín Rodríguez, habitual suplente en el puesto que defiende Sergio Rochet, pero que tuvo varias participaciones cuando “el Chino” estuvo en convocatorias a la selección uruguaya o padeció lesiones.

Rodríguez confirmó este martes su salida del club albo con un mensaje y un video en sus redes

“Gracias por tanto Nacional. Fui inmensamente feliz”, escribió el arquero de 33 años. Su mensaje tenía más de 2.000 likes y varios comentarios de hinchas que lo saludaron.

Su mensaje tuvo la respuesta de Diego Zabala, otro que finaliza contrato este fin de año pero que está en negociaciones. “Vamo arriba flaco. Éxitos en lo que venga amigo”, le escribió “Didi”.

Rodríguez llegó a Nacional a mediados de 2021 para ser el arquero suplente del equipo.

Federico Gutiérrez

Martín Rodríguez en el festejo tricolor

En su primera temporada tuvo 16 presencias por el Campeonato Uruguayo, mientras que en este 2022 atajó en cuatro partidos por el marco local, en el que fue campeón del Uruguayo, en dos en la Copa AUF Uruguay, ambos como capitán, y en dos encuentros por la Copa Libertadores.

Con su salida, el plantel tricolor tiene como arqueros a Sergio Rochet, que tiene muchas posibilidades de ser transferido, y al juvenil Mathías Bernatene, quien debutó de manera no oficial en los amistosos que disputó Nacional en las últimas semanas tras finalizar el Campeonato Uruguayo 2022, que fue conquistado por los albos. Además, también está en el plantel el juvenil Ignacio Suárez.

Leonardo Carreño

Martín Rodríguez con Suárez, Laborda y Almeida

Otras salidas

Por el momento, Nacional no ha oficializado la lista de jugadores que no serán renovados, pero ya les comunicó su decisión a los futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

@Nacional

Martín Rodríguez

Además de Martín Rodríguez, esta semana se conoció que el zaguero Mario Risso no seguirá en el club, así lo indicó en sus redes con un mensaje de despedida, y también trascendió que otro defensa, Juan Izquierdo, no continuará.

Como ya es sabido, Luis Suárez ya no sigue en Nacional tras finalizar el Clausura y el Uruguayo.

¿Cuáles son los contratos que finalizan a fin de año? Martín Rodríguez, Leo Coelho, Leandro Lozano, Mathías Laborda, Mario Risso, Juan Izquierdo, Christian Almeida, Yonatan Rodríguez, Alex Castro, Diego Zabala y Juan Ignacio “Colo” Ramírez.