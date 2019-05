Guidó presiona a Maduro que deje el poder por la buenas o por "la fuerza"

El líder opositor Juan Guaidó aseguró este jueves que Nicolás Maduro, con quien mantiene una pugna por el poder en Venezuela, debe decidir si permite una transición o si saldrá de la presidencia "a la fuerza".

"Son ellos (el gobierno de Maduro) los que van a decidir (...) si va a ser a la fuerza o si van a abrir una puerta a la transición", dijo el jefe parlamentario, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, al canal digital VPI.

Sus declaraciones se producen luego de que la semana pasada Noruega auspiciara discusiones con representantes de la oposición y del gobierno de Maduro, en una "fase exploratoria", para resolver la crisis.

Pero también, después de que delegados de Guaidó se reunieran con jefes militares de Estados Unidos, país que no descarta una opción militar para desalojar del poder a Maduro.

Guaidó dice que la oposición mantiene abiertas todas las vías para lograr el "cese de la usurpación" del mandatario socialista, que dé paso a una transición y "elecciones libres", en el contexto de la peor crisis socioeconómica de la historia reciente de la otrora potencia petrolera.

Representantes de Maduro y de Guaidó visitaron Oslo la semana pasada dentro de la iniciativa del país europeo de mediar en el conflicto. En esta misma línea, el presidente interino afirmó que el “usurpador” (Maduro), utilizó el diálogo para tergiversar y “ganar tiempo”. De esta manera, el mandatario señaló que todo fue una burla hacia la oposición. Mientras, su representante en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se reunió el pasado lunes con funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono para analizar "todos los aspectos de la crisis de Venezuela".

Guaidó, quien ha aclarado que todavía no se ha producido un encuentro cara a cara entre los delegados, reiteró este jueves que la oposición no se prestará para "falsos diálogos" que den oxígeno a Maduro. Noruega "está en el marco de la estrategia que nos hemos planteado (...). Eso no detiene las conversaciones con el Pentágono", apuntó el opositor.

Asimismo, Guaidó reiteró que el verdadero diálogo será aquel que lleve al cese de la usurpación, a reinstitucionalizar la transición para poder lograr un nuevo Consejo Nacional Electoral y poderes independientes que permitan una elección libre, y aclaró que durante todo este proceso se debe atender la ayuda humanitaria.

La administración de Donald Trump, principal respaldo internacional de Guaidó, impulsa la salida de Maduro con sanciones financieras y un embargo petrolero, sin descartar acciones militares.

Desde que se proclamó mandatario interino en enero, Guaidó ha encabezado multitudinarias movilizaciones y llamado incesantemente a la Fuerza Armada a darle la espalda a Maduro, hasta ahora sin éxito, incluso después de liderar una fallida rebelión militar el pasado 30 de abril.

Los objetivos como presidente interino

Además Guaidó habló con el portal Alberto News sobre los objetivos logrados desde que fue juramentado como presidente interino, el pasado 23 de enero. En esta línea, el opositor al chavismo afirmó que se ha logrado aglutinar a la mayoría de los venezolanos, ejercer la mayoría institucional desde la Asamblea Nacional, además de que se fueron recuperando las competencias del Ejecutivo.

"Soy un presidente encargado en dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo para poder lograr la atención a la emergencia y unas elecciones libres", dijo al portal.

Más allá de esto, el presidente interino, aclaró que el gran paso que le falta para cumplir con sus objetivos es poder “salir de la dictadura” y recuperar la calidad de vida de los venezolanos para que los que se fueron del país caribeño puedan volver.