H&M venderá en Argentina excedentes de stock de otros mercados

Las prendas de la marca sueca H&M ingresarán al mercado argentino a partir de este jueves. A diferencia de la estrategia en Chile y Uruguay con locales propios, en el vecino país se podrán adquirir productos en el centro comercial Luján Walk Shopping Center en un espacio de 100 metros cuadrados para la marca dentro de The Luxury Outlet, un lugar que ofrecerá 23 etiquetas a precios rebajados.

Según informó el diario BAE Negocios, detrás de la operación se encuentra el presidente de JMC Group, Arturo Alacahan, quien tiene licencias de otras marcas. El empresario explicó que en el caso de H&M, no tendrá la licencia sino la autorización para la venta de sobrestock que les quedó de otros mercados. "Esta mercadería se la compramos a mayoristas y lo importante es destacar que no se trata de ropa usada o productos de segunda, sino prendas que no llegaron a las tiendas de H&M por un tema de error de cálculo o sobrestock", dijo el empresario a La Nación.

Alacahan precisó que este tipo de acuerdos para la venta de sobrestock solo se aplica en mercados en los que una marca no tiene planes para instalarse en forma directa. "Ofreceremos precios un 20% menos de lo que se consigue en Europa", precisó Alcahan.

En Uruguay, H&M desembarcó con su primer local en Montevideo Shopping en octubre del año pasado. En mayo redobló la apuesta y abrió en el shopping Punta Carretas su local más grande de la región. Se trata de una tienda flagship -insignia, al igual que la de Montevideo Shopping- de 3.900 metros cuadrados, con dos pisos.