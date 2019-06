Hace 10 años, Astori y el FA prometían crear 200 mil nuevos puestos de trabajo

El doble de lo que propone hoy el nacionalista Juan Sartori y lo mismo que había logrado el primer gobierno del Frente Amplio. Esa era la cifra que prometía Danilo Astori en 2009 cuando competía por ser el candidato a presidente por la coalición de izquierda.

Su promesa de crear 200 mil puestos de trabajo en un quinquenio, que luego sería retomada por el FA de cara a octubre, había quedado olvidada en ese mar al que van a parar la mayoría de propuestas de campaña, hasta que fue rescatada en estos días a raíz de los comentarios del hoy ministro de Economía respecto al compromiso de Sartori de crear 100 mil nuevos empleos de ser electo presidente.

En las elecciones internas de hace 10 años Astori se comprometió a lograr 200 mil nuevos puestos de trabajo, un número que ya había superado en la primera administración de Tabaré Vázquez. El 26 de mayo de 2009, en un acto que no contó con la presencia del precandidato –internado entonces por una neumopatía–, se presentaron los spots y el jingle de su campaña y se leyó una carta del ministro de Economía en el que se comprometía a crear esa cantidad de empleos, según consigna una nota de Montevideo Portal de esa fecha.

Días después apareció en las tandas publicitarias un aviso de la serie "¿Te parece poco?", con la cual Astori se refería a diferentes propuestas para el siguiente gobierno. "En estos cuatro años se crearon 200 mil puestos de trabajo y crecieron en forma permanente los salarios y las pasividades. ¿Te parece poco?", preguntaba la voz en off al arranque de la pieza. "Sí, me parece poco", contestaba Astori a continuación. "En los próximos cinco años de un gobierno progresista crearemos otros 200 mil nuevos puestos de trabajo", prometía el precandidato en el spot.

Pese a que Astori perdió la interna con José Muijica, la campaña del FA –que llevaría a ambos en la misma fórmula– tomó su propuesta en materia de empleo.

El 18 de setiembre de ese año, la entonces senadora del MPP y actual vicepresidenta Lucía Topolansky también se refirió a ese compromiso durante una entrevista con La República. "Vamos a crear otros 200 mil puestos de trabajo, porque es la política social número uno", afirmó.

Un mes más tarde, en el acto final del Espacio 609, el entonces ministro de Trabajo Eduardo Bonomi –también del MPP– dijo que el nuevo gobierno del FA crearía otros 200 mil puestos de trabajo, de los cuales 40 mil serían destinados a los jóvenes y criticó las políticas de generación de empleo basadas en bajar la calidad del trabajo.

Entre el 1° de marzo de 2010, cuando asumió el segundo gobierno del Frente, hasta el 1° de marzo de 2015 –cuando Mujica le devolvió la banda presidencial a Tabaré Vázquez–, el número de personas ocupadas aumentó en 62 mil, según datos del Instituto Nacional de Estadística procesados por El Observador. Vázquez dejó su primer gobierno con 1.611.378 personas ocupadas y comenzó su segundo mandato con 1.673.378 personas ocupadas.

Según los datos oficiales, hasta 2014, cuando se registró un pico de ocupación, el empleo se incrementó pero luego de esa fecha, en el segundo mandato de Vázquez, empezó a decaer. En los últimos cuatro años se acumularon 56 mil puestos perdidos.

En las últimas semanas, Astori ha criticado reiteradamente las propuestas de la oposición por entenderlas "superficiales" e "insostenibles" . Sobre la promesa de Sartori, el ministro de Economía dijo que “es una irresponsabilidad muy grande" y que "hay que marcar la ausencia de herramientas y de medidas de política económica para alcanzar esos puestos de trabajo”.

Este fin de semana, de recorrida por Melo, insistió en ese punto. “He visto muchas incongruencias, muchas inconsistencias, y en algunos casos he visto cuentas que no cierran. Por ejemplo, yo no sé cómo se hace para crear 100.000 puestos de trabajo. Quien propone eso tampoco sabe cómo se crean los 100.000 puestos de trabajo, porque si lo supiera lo diría”, argumentó.