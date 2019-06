Hacía ocho años que el precio del ganado no estaba tan alto

Los precios del ganado vacuno destinados a la faena, sea con el objetivo de producción de carne para exportación o para el abasto interno, continúan subiendo y llegaron a niveles que no se deban desde hace ocho años.

Durante la semana pasada se registró un ascenso muy importante y esa tónica se mantiene en la actual, tanto que el novillo especial de exportación incrementó su valor en 11 centavos de dólar y ahora cotiza en promedio en US$ 3,92 por kilo de carcasa.

Así, la meta de los US$ 4 está cada vez más próxima y en ese marco no se descartan nuevos incrementos del precio de la carne al consumidor final.

Según un relevamiento desarrollado por El Observador este martes, se constató que hay negocios a US$ 4 por kilo de novillo, pero se trata de animales especiales ubicados cerca de las plantas, de muy buena terminación y kilaje.

Esta situación no se daba desde hace ocho años, cuando el novillo efectivamente alcanzó ese valor, dijeron los consignatarios consultados.

“A veces nos sorprenden las subas de 10 centavos de dólar de una semana para la otra. Es algo que seguramente y en algún momento se va a moderar, pero no se puede predecir cuándo”, opinó Walter Hugo Abelenda, consignatario de ganado del centro del país.

Según la reunión semanal de precios de referencia que realiza la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), el mercado se encuentra con una “faena sostenida por la alta participación de ganado de corral y mercado al alza por la escasa oferta de ganado”.

En la última semana los valores registraron un aumento de hasta 13 centavos de dólar por kilo, dependiendo de la categoría.

En el caso del novillo gordo de exportación, como se indicó el incremento fue de US$ 0,11 cotizando ahora en US$ 3,92 por kilo carcasa.

En el caso de la vaca gorda, la suba fue de siete centavos, hasta US$ 3,69 por kilo.

Finalmente, la vaquillona especial cotizó en US$ 3,76 por kilo, registrando un aumento de 10 centavos.

Esto es, según la consultora Blasina y Asociados, “el mayor valor en ocho años”.

Se añadió que tanto el novillo gordo como la vaca alcanzaron el máximo valor en pesos desde que se tienen registros. El novillo gordo a un promedio de US$ 3,92 y una cotización del dólar de $ 35,4 alcanzó los $ 139, un incremento del 13% interanual en dólares y de 27% en pesos, con un dólar 12% superior respecto al mismo momento del año pasado.

Eso quiere decir que "la suba en el precio del novillo gordo es mayor que del 13%, porque sube el precio en dólares y sube el dólar. Lo mismo sucede con la vaca que sube un 17% en dólares pero un 31% en pesos, US$ 3,69 y $ 130 por kilo en cuarta balanza”, según la consultora.

En ese sentido, Abelenda hizo referencia a que Uruguay cuenta con un mercado exterior –fundamentalmente potenciado por China– que no para de demandar. Esto viene de la mano de la gripe porcina africana que diezmó el rodeo suino chino (se sacrificaron decenas de miles de cabezas) y ambientó una demanda adicional por proteína sustituta de los cerdos, incrementando en valor y cantidad las colocaciones de carnes uruguayas, tanto de vacuno como de ovinos.

A su vez, la oferta –con una faena alta para el mes de junio– no está fundada solamente en animales terminados porque se conforma con vacas Holando (de tamberos que cierran sus tambos) y vacas de manufactura. Es decir que hoy la presión no es solamente por los ganados terminados, sino también por los semi-terminados.

A partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes, en la semana concluida el 8 de junio fueron faenados 45.501 vacunos que son 23.499 novillos y 21.103 vientres.

Este año, particularmente en marzo, faltó el agua y por lo tanto los verdeos demoraron en implantarse y eso atrasó los engordes.

Esto, según Abelenda, hace que los precios suban porque en esta época los ganados gordos empiezan a escasear.

“La realidad se debe a un montón de cosas, pero fundamentalmente a una demanda china que ha marcado valores excelentes que superan a los de los mejores mercados de Uruguay. Además, China tiene esa particularidad de que le sirve todo prácticamente, entonces, ha ido arrastrando al resto de las categorías”, apuntó.

Es difícil predecir hasta cuando seguirán subiendo los valores. Para el rematador, los chinos deben estar “desesperados” buscando alternativas que no son fáciles porque, más allá de que han facilitado los accesos para plantas en Argentina y Brasil que no estaban autorizadas, en Brasil apareció el tema de la vaca loca y, aunque que se espera que sea breve, no se tiene la certeza.

“Hay tantas incertidumbres en el medio y tanta cosas para evaluar, que es difícil decir hasta cuándo continuarán estos valores”, concluyó.