Hay expectativa por repunte en la faena aunque hay pocos negocios y oferta

La semana ganadera culminó sin mayores cambios frente a la pasada. Parece moderarse la fuerte baja de precios que se venía registrando desde los últimos días de junio. Hubo un leve repunte en la faena, aunque sigue sin aparecer oferta de ganado.

Si bien hay consultas por parte de los productores, son pocos los negocios que se van concretando. Las ventas por novillo gordo se hacen en el eje de US$ 5 y US$ 5,10 por kilo en cuarta balanza, con entradas a planta ágiles, en torno a una semana. Para la vaca las cotizaciones van entre US$ 4,80 y US$ 4,85. Hay disparidad entre plantas.

Los productores no quieren vender

“Los productores no quieren vender y no hay mucha oferta de ganado”, señaló Alejandro Nicolich, director de Nicolich Negocios Rurales. Las pasturas están retrasadas. El repunte de la temperatura y la humedad vienen bien para dar un empujón al rebrote que viene frenado.

Hay expectativa por cómo evolucionará el mercado en las próximas semanas, con un repunte esperado en la actividad de la mano del regreso de algunas plantas que no estarán operando hasta agosto. Y también con el ingreso de volumen de ganado de corral a partir del mes que viene, cuando comience una nueva ventana de faena para Cuota 481.

“Es volátil, incierto”, consideró Nicolich, en una nueva normalidad de precios, que a pesar del fuerte ajuste de las últimas semanas, siguen siendo de valores destacados. “Estamos en un piso, y está ayudando que no hay oferta”, dijo.

Novillos que a principios de mayo alcanzaban –y en algunos casos superaban– los US$ 5,60 hoy se encuentran con cotizaciones 10% inferiores, una realidad de ajuste no solo de Uruguay, también de la región. En Argentina el novillo perdió 15% desde mediados de abril a esta parte. Y en San Pablo retrocedió 17% desde el pico de precios alcanzado a fines de marzo.

Referencia de precios.

El escenario de baja faena se mantiene, aunque la semana pasada la actividad mostró un repunte frente a la anterior, con 36.062 vacunos. La demanda externa por carne vacuna es sostenida, a pesar de una moderación en los valores de compra de los principales mercados.

El precio de exportación ha registrado una leve disminución, aunque se mantiene sobre los US$ 5.000. Van 16 semanas arriba de esa referencia. La semana pasada promedió US$ 5.343 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Novedades destacadas llegan vinculado a mercados, con un acuerdo confirmado entre el Mercosur y Singapur, anunciado este miércoles en la cumbre del Mercosur en Asunción.

Uruguay exportó US$ 2 millones de carne vacuna a Singapur en el primer semestre de este año. Se trata de un mercado de unos US$ 300 millones anuales de importación de ese producto.

Mercado de reposición

En el mercado de reposición, esta semana sorprendió la demanda en el remate de Plaza Rural, con 100% de colocación en su primera jornada de actividad.

Los terneros promediaron US$ 2,99, tres centavos por encima del remate anterior y US$ 550 al bulto.

En ovinos predomina la firmeza, con poca oferta y valores estables mientras avanzan las primeras esquilas preparto. El cordero hasta 35 kilos se mantiene en US$ 4,54. Los borregos repuntaron y se ubican sobre US$ 4,63. Y las ovejas, también con una mejora de valores, en US$ 4,13.

Hay una caída marcada en las exportaciones de carne ovina a China, con un retroceso de 54% en lo que va del año.

El precio semanal de exportación quedó debajo de los US$ 5.000 por primera vez desde principios de julio. Se ubicó en US$ 4.896 por tonelada.

La faena ovina se desplomó en la última semana hasta el registro más bajo desde mediados de 2020: 6.645 cabezas.