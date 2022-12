“Hay que apretar los dientes y aguantar, porque lo malo pasa”

El Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) realizó, como sucede siempre próximo a cierre de año, una reunión entre sus directivos y funcionarios con periodistas agropecuarios, en el Centro de Investigación y Experimentación Dr. Alejandro Gallinal (Ciedag), en Cerro Colorado –Florida–. Miguel Sanguinetti, presidente del SUL, explicó que “es un momento importante, para hacer un repaso de la realidad del sector y agradecerles el trabajo de difusión de las actividades del SUL”. Tras esa instancia, Sanguinetti consideró con El Observador varios temas que hoy preocupan.

Se acerca 2023, pero queda en el calendario de 2022 una actividad de alto valor para el SUL.

Sí, el martes 20 y miércoles 21 se hará el “Seminario internacional de lanas finas - De la prenda al campo”, junto con el Crilu (Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas) y el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria). Las lanas finas en estos últimos años se han destacado, es una realidad, la idea es conocer profundamente el trabajo del Crilu y el INIA, con el apoyo del SUL en todo lo que hemos podido. La intención es que productores que están en otras finuras o no están en el rubro puedan ver los buenos números que hay para esas otras lanas. Todo esto tiene que ver con salir de la coyuntura, sin desconocer que estamos en un momento que no es fácil, las lanas más gruesas se están colocando con dificultades y somos conscientes de que la colocación de los ovinos en los frigoríficos está muy lenta y a precios muy bajos, con diferencias importantes entre productores y frigoríficos, algo que no está bueno. Son momentos complicados, con el clima que no acompaña del todo porque esta ola de calor que vivimos repercute mucho en el norte, donde las pasturas se secan rápidamente. Volviendo a la actividad que se viene, es una instancia que nos va a servir mucho a todos.

¿Qué tan malo es el momento?

Hay que poner las cosas en su justo término. Las cosas se han complicado en los últimos meses, si uno mira un poco más para atrás había momentos muy buenos, colocando corderos pesados en US$ 5 el kilo y lanas finas que se vendían de US$ 10 a US$ 14 por kilo, con todas las categorías de lanares recibidas por los frigoríficos. Insisto en que hay una mala coyuntura que no desconocemos, pero es eso y el ovino sigue teniendo muchas cosas muy valiosas.

¿Por ejemplo?

Es un excelente complemento dl vacuno. Uruguay históricamente se destacó por cómo se complementan las dos especies, haciendo que los campos tengan pasturas finas gracias a especies que comen diferente y se complementan. El ovino es un gran consumidor de yuyos y malezas, ayuda a mantener los tapices limpios en los campos naturales. Esa mirada hay que ponerla sobre la mesa. Cuando hay un momento que no es bueno, lo primero es pensar en que va a pasar, y lo segundo reconocer que al ovino lo necesitamos junto al vacuno. El ovino siempre ha tenido muy buenos números desde el punto de vista de la rentabilidad, pero el volumen de dinero que le aporta a la empresa no es tan grande, como pasa con los vacunos, pero no nos olvidemos de productores de campos chicos, más superficiales, donde la gran defensa son los ovinos de lanas finas, tampoco olvidemos que en campos chicos hay productores que se defienden muy bien con la carne ovina. Hay que pensar en que el momento malo va a pasar, van a volver las mejores colocaciones y los mejores precios.

La majada se ajustó, pero menos de lo esperado.

Sí, el gran mensaje en ese sentido es que el stock ovino se mantiene estabilizado en los últimos siete años entre 6.130.000 y 6.500.000 de animales, cuando vamos en un tercer año consecutivo con una altísima faena, que antes estaba en 800.000 ovinos de promedio y pasó a 1.350.000, a 1.320.000 y este año calculamos 1.230.000, está claro que el stock es mucho más productivo y eso habla muy bien del esfuerzo y la visión del productor. Y eso es reflejo de una actitud positiva, de confianza.

¿Qué piensa sobre lo que pasó con Central Lanera Uruguaya?

Se presentó a concurso voluntario, no fue obligatorio y eso hay que aclararlo. Nos duele mucho a todos, por lo que ha sido hasta ahora Central Lanera y todo lo que le ha aportado al sector. Habrá que ir viendo los pasos que se puedan dar, cómo se resuelve todo para que la empresa ajuste lo que tenga que ajustar y pueda seguir. Fue una noticia impactante, hay que esperar a ver cómo termina, ojalá termine todo bien.

¿Qué mirada tiene sobre el abigeato y el ataque de perros?

En el abigeato, si bien hay algún problema, se mejoró rotundamente. No se va a terminar nunca, como no se van a terminar los robos de cualquier tipo, lamentablemente, pero la realidad es que se mejoró muchísimo y eso permite ir viendo ovinos en lugares donde se habían dejado de ver. El tema perros sigue pendiente solucionarlo, duele mucho ver los destrozos que hacen perros abandonados o mal cuidados, de gente irresponsable, por ejemplo que va a cazar jabalíes, se les pierde un perro y lo abandonan. Hay que ver la forma de controlar más y que el peso de la ley les caiga con todo.

¿Qué opina del valor del dólar?

Es un tema muy conversado, que a la institución SUL le pega porque recibimos las prestaciones pecuniarias de la lana en dólares y mirábamos ahora con el contador y el gerente y tuvimos un dólar de $ 44,50 y estamos en $ 38,65 y eso es una pérdida de valor tremenda que a los productores y a la industria le pegan muy fuerte. Desde el gobierno se dice que es una medida que han tenido que tomar por la inflación, por lo que pasa en el mundo y porque en Uruguay hay abundantes dólares por las exportaciones e inversiones que vienen. Le pediría al gobierno que busque un equilibrio. Hay que lograr pasar estos momentos y que no caigan empresas, eso sería menos trabajo para los uruguayos. En el gobierno anterior cuando veían que el dólar bajaba mucho compraban dólares y cuando el dólar subía mucho vendían esos dólares, ese tipo de maniobra está bueno se lleven adelante, es algo que el gobierno puede hacer.

¿Qué mensaje le daría al resto de los productores?

Les desearía una feliz Navidad, un próspero año nuevo, les diría a los productores que la última mitad del año no ha sido fácil, pero hay que apretar los dientes, no aflojar y aguantar, porque lo malo pasa y lo que viene será bueno. Ya hay buenas noticias, como la suba del precio de la lana en Australia que está ayudando a destrabar los negocios en nuestro país, tenemos la información de que en la semana pasada se han concretado varios negocios en lanas más finas.

El ovino, una especie que se complementa de gran modo con los vacunos.