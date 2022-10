Hay tres departamentos despegados en la cantidad de toros vendidos

La avidez por hacerse de nuevos toros para alcanzar una adecuada eficiencia en la gestión reproductiva en los sistemas ganaderos nacionales está intacta. Eso queda demostrado en el trabajo de la periodista Estela Apollonio –de Radio Rural–, quien cada año desarrolla un análisis estadístico de la zafra de comercialización de toros.

En el ejercicio actual de los 6.283 ejemplares ofrecidos en remates de cabaña se colocaron 5.955, es decir el 94,78%.

En materia de valores, con base siempre en la misma fuente de información, en el caso de los remates de cabaña se ha logrado un valor mínimo de US$ 1.520 por toro, con un máximo de US$ 19.200 y un promedio de US$ 3.173,05.

Considerando otro nicho de inversiones, las ventas en exposiciones ganaderas, un mercado distinto –relevante por la dispersión pero obviamente con registros de valores menores–, los datos al momento –a fines de octubre– son los siguientes: US$ 1.800 mínimo; US$ 8.100 máximo; y US$ 2.789,78 promedio.

En ese segmento se observó la colocación de 525 de los 654 toros, el 80,28%.

Otros datos del análisis de Apollonio son que en el caso de los remates de cabaña de los 5.955 toros vendidos hubo 3.409 de la raza Aberdeen Angus, 1.737 Hereford y 314 Brangus, por citar las tres con más protagonismo.

El mejor promedio, siempre tomando en cuenta solo esas razas principales, se ha dado para los Hereford, con US$ 3.246,01, aunque seguido muy de cerca por los Angus, con una media de US$ 3.213,12.

En remates de exposiciones en volumen de ventas lidera la Expo Lascano con 125 toros (el 23,81% del total), seguido por la Expo Rocha con 82 (15,62%) y por la Expo Guichón con 69 toros (13,14%), al momento.

El mejor promedio se dio en otra exposición ganadera, la Expo Melo, con US$ 3.255,50 para una colocación de 30 toros (5,71% de total).

Solamente en los casos de las exposiciones de Curticeira (45 toros) y en el local Chiflero (26) se vendió el 100%.

Teniendo en cuenta la totalidad de lo rematado al momento, la mayor dispersión por departamento se ha dado en Durazno con 866 toros, completando el podio Cerro Largo con 740 y Tacuarembó con 686 ejemplares.

La venta sucedida en Durazno explica el 14,54% del total de las colocaciones, la de Cerro Largo el 12,43% y la de Tacuarembó el 11,52% del total de los toros dispersados hasta el cierre de esta edición.

Hay departamentos, con una oferta menor, donde se vendió el 100% de lo que se ofertó: Artigas, Florida, Rivera, San José y Soriano y lo mismo sucedió en ventas virtuales.

Toros Aberdeen Angus.

Las cifras

5.302 dólares de promedio fue lo que se invirtió por los Angus de Santa Clotilde, de la familia Bove, en el local Don Tito en Tacuarembó y con Valdéz y Cía, el promedio más elevado de la zafra de toros de 2022 con base en el análisis para el premio “Cocarda de Oro” que entrega Charrúa TV.

5.105 dólares de promedio fue el mejor registro al momento para una venta de la raza Hereford, logrado para la 84a oferta anual de “Los toros de Alfonso”, de Las Anitas, con ventas en la estancia –en Durazno– a cargo de Escritorio Dutra y Ramos & García.

Referencias recientes

El viernes 21 de octubre, las firmas MegaAgro y Andrade Rodríguez Ltda condujeron el remate de El Paraíso, de Bordaberry, en la Sociedad Rural de Durazno con 100% de ventas en una oferta de 53 toros y los siguientes valores: US$ 6.360 de máximo; US$ 2.640 de mínimo; y US$ 3.964 de promedio.

El lunes 24, Zambrano y Cía dispersó el 100% de la oferta Top Angus, con 55 toros de La Paraguaya y El Refugio, desde la Asociación Rural de Florida y con los siguientes valores: US$ 4.200 de máximo; US$ 2.400 de mínimo; y US$ 3.004 de precio promedio.

Propuestas próximas

Zambrano y Cía anunció para este viernes 28 de octubre, a partir de la hora 14, el 3er. remate anual Angus al Natural, con ofertas de toros de Curupy del Salvador, Don Prudencio y Campo Largo y Estancia Mariscala, en Minas, en el local Campanero de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja y una propuesta global de 79 toros más vientres, con financiación del banco Scotiabank.

MegaAgro –con Birriel Hnos y Asociados– conducirá este sábado 29, desde la hora 12:30, el primer remate anual de Don Néstor, en la Sociedad Agropecuaria de Rocha con financiación de Scotiabank y una oferta de 20 toros Angus y además 50 vientres.

Por último, Silveira Negocios Rurales tiene previsto, a la hora 17 del martes 1° de noviembre en Melo, en el local Conventos de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, desarrollar las ventas del 12° remate anual del Hereford de El Silencio, de la firma Luis A. Settembri e Hijos, con 20 toros y vientres.

Una inversión que “va por un carril diferente”

Rodrigo Silveira, director del escritorio Silveira Negocios Rurales, comentó que la zafra de toros “se ha concentrado” en octubre, sobre todo al inicio del mes que está por culminar, a la vez que destacó que “se ha vendido mucho y a buenos valores”.

Resaltó el buen nivel de precios que hay en la inversión por la torada, pese la baja que hay en los valores del ganado gordo (acumula unos US$ 2 por kilo en cuarta balanza desde los US$ 5,50 que lograba hace algunas semanas), lo que definió como algo “coyuntural” y atribuible a lo que desde la industria se oferta con base en dos factores que están incidiendo: la sequía que arrancó ya en primavera en Uruguay y lo que sucede en el mercado internacional.

Explicó que considerando la generalidad, no lo que sucede en remates de cabañas de punta donde se logran precios por encima de la media, la torada se ha colocado en el eje de los US$ 2.400 a US$ 3.500, valores que se lograban el año pasado con el ganado gordo notoriamente por encima del nivel actual, de algo más de US$ 3 por kilo en cuarta balanza. Por lo tanto, el valor de los toros no se deprimió.

Eso, entiende Silveira, “es porque el productor tiene claro que está en un buen negocio, mira a largo plazo, entiende que este momento de baja en el gordo es algo coyuntural, sin dudas la inversión en toros, en buena genética, es algo que va un por carril diferente, porque la cría está muy firme”.

Por algo, agregó, en los remates que organizó el escritorio se vendió todo y la misma expectativa hay de cara a la venta programada para el 1° de noviembre en el local Conventos, en Melo.