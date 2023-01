Hincha de Boca Juniors se enredó en un alambre de púas y se desmayó semidesnudo

Un hincha de Boca Juniors protagonizó un bochornoso incidente el domingo en el debut del xeneize en la Liga Profesional Argentina donde derrotó 1-0 a Atlético Tucumán en La Bombonera.

El parcial quiso pasar de la bandeja alta a la baja y quedó enredado en un alambre de púas.

La ropa se le fue destrozando con los alambres y sus glúteos quedaron al aire.

EFE/Ali Haider

La 12, las banderas, las manos

El hombre sufrió cortes en las manos y las piernas. Además, cuando se dejó caer sobre el acrílico de la tribuna se fracturó la muñeca izquierda al quedársele enganchada en el alambre de púas.

Fue ahí cuando se desvaneció sobre la Policía, los bomberos y la seguridad privada que se apostaron para asistirlo con una camilla. El hombre fue internado pero quedó fuera de peligro, más allá de las lesiones que experimentó.

Boca ganó 1-0 con gol del paraguayo Óscar Romero.

Alejandro Pagni / AFP

Óscar Romero maniobra ante Joaquín Pereyra

La primera fecha